https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/suca-suruklenen-cocuklar-duzenlemesi-tbmmye-sunuldu-15-18-yas-arasina-muebbet-hapis-cezasi-1107234227.html

Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi TBMM'ye sunuldu: 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek

Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi TBMM'ye sunuldu: 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek

Sputnik Türkiye

AK Parti, suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifte 7 farklı kanunda değişiklik öngörülüyor. Suça sürüklenen... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T10:18+0300

2026-07-14T10:18+0300

2026-07-14T10:31+0300

türki̇ye

tbmm

leyla şahin usta

ak parti

çocuk

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AK Parti, suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, düzenlediği basın toplantısında teklifin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.7 farklı kanunda değişiklik öngörülüyorTeklif kapsamında 7 farklı kanunda değişiklik yapılması planlanıyor.Düzenlemede, suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi, infaz adaletinin sağlanması ve çocukların korunmasına yönelik hükümlere yer verildi.15-18 yaş grubuna yönelik ceza düzenlemesiTeklifin en dikkat çeken başlıklarından biri, 15-18 yaş arasındaki çocuklara ilişkin ceza hükümleri oldu.Leyla Şahin Usta, yeni düzenlemeyle birlikte bu yaş grubundaki çocuklara müebbet hapis cezası verilebileceğini açıkladı.Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde yapılacak değişiklikle hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılıyor.Ayrıca, kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından; kasta dayalı kusurun ağırlığı, suçun işleniş şekli ve daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkûm olup olmadığı dikkate alınarak, hâkimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmaması öngörülüyor.Tekerrür yaş sınırı 15'e indiriliyorTeklifte, Türk Ceza Kanunu'ndaki tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırının 18'den 15'e düşürülmesi de yer aldı.Düzenleme ile özellikle 15-18 yaş grubundaki çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor.Aile yükümlülüklerine ilişkin cezalar artırılıyorTeklifte, çocuğun gelişimindeki temel rolü gerekçe gösterilerek "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçuna ilişkin cezaların alt ve üst sınırlarının artırılması öngörülüyor.Ayrıca, aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde, ebeveynlere bu suç kapsamında verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılması hedefleniyor.Çocuk hükümlülerin infaz sistemi değişiyorTeklifte, çocuk hükümlülerin hapis cezalarının infazına ilişkin sistemde de değişiklik öngörülüyor.Buna göre, cezaların doğrudan çocuk eğitimevlerinde infazına başlanması yerine, önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında infaza başlanacak. İyi hâlli olduğu tespit edilen çocukların daha sonra eğitimevlerine ayrılması mümkün olacak.Koşullu salıverilme hesabında değişiklikTeklifte, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarında koşullu salıverilme hesabına ilişkin düzenleme de yer aldı.Mevcut uygulamada, çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 1 günün 2 gün sayılması uygulamasından vazgeçilmesi ve 1 günün 1 gün olarak dikkate alınması öngörülüyor.Silahını çocuğun erişimine bırakanlara hapis cezasıTeklif kapsamında, ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza ederek çocuğun silaha erişmesine neden olan kişilere yönelik de yaptırım getiriliyor.Düzenlemeye göre, bu fiili işleyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

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