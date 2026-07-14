https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/sputnik-analizi-lindsey-grahamin-olumu-jeopolitik-kirilma-ve-tahranin-tepkisi-1107227770.html

Sputnik Analizi: Lindsey Graham'ın ölümü, jeopolitik kırılma ve Tahran'ın tepkisi

Sputnik Analizi: Lindsey Graham'ın ölümü, jeopolitik kırılma ve Tahran'ın tepkisi

Sputnik Türkiye

ABD'li 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T00:39+0300

2026-07-14T00:39+0300

2026-07-14T00:39+0300

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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında ani ölümü, küresel siyasetteki derin çelişkileri ortaya çıkardı. Son günlerde belki de hiçbir olay, Washington ile Tahran arasındaki uçurumu, senatörün ölümüne verilen kutuplaşmış tepkiler kadar açık bir şekilde göstermemişti.2002'den beri Senato'da görev yapan Graham, ABD dış politikasında en etkili isimlerden biriydi. İran konusundaki tutumu tavizsizdi, kendisi sürekli ‘azami baskı’ politikasını savundu, sert ekonomik yaptırımlar için bastırdı ve askeri seçenekleri de dışlamadı. Graham, Tahran'a karşı sert yaklaşımın başlıca ideologlarından biriydi ve ölümünden sadece birkaç gün önce İran medyası, kafasının hedef tahtasında olduğu görüntüleri yayınlamıştı.Aynı zamanda ABD’li senatör, sert İran karşıtı söylemlerinin yanı sıra Ukrayna'ya aktif destek veriyor ve Rusya'ya yönelik yaptırımları teşvik ediyordu, yani Washington'ın tüm önemli rakiplerine sürekli olarak düşmanca bir tavır sergileyen bir şahsiyetti.İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve devlet televizyonunun sert tepkisi, hesaplanmış bir siyasi gösteri gibi görünüyor. Tahran, İran'a karşı on yıllarca süren düşmanlık üzerine kariyerini kurmuş bir adamın ölümünün göz ardı edilmeyeceğine işaret ediyor. Aynı zamanda, İran diplomasisi ölçülü söylemini koruyarak ‘adaletten’ bahsediyor ve açıkça sevinç gösterilerinden kaçınıyor.Graham aramızdan ayrılsa da, yarattığı İran karşıtı yaptırımların mimarisi ve ‘azami baskı’ politikası varlığını sürdürüyor. Tek soru, Washington'da yeni ve aynı derecede tutarlı bir ‘şahinin’ ortaya çıkıp çıkmayacağı, yoksa Graham'ın ölümünün Amerika'nın Tahran'a yaklaşımını yeniden anlamlandırma anı olup olmayacağıdır. ABD'li senatörün kişiliği sonsuza kadar uzlaşmaz bir yüzleşmenin sembolü olarak kalacak, aramızdan ayrılışı ise yalnızca Batı ile İran arasındaki jeopolitik kırığı daha da genişletmiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/abdli-senator-lindsey-graham-71-yasinda-hayatini-kaybetti-1107193753.html

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i̇ran

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