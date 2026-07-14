https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/sanliurfada-bebek-kacirma-girisimi-hemsire-kiligina-giren-kadin-yakalandi-1107252947.html

Şanlıurfa'da bebek kaçırma girişimi: Hemşire kılığına giren kadın yakalandı

Şanlıurfa'da bebek kaçırma girişimi: Hemşire kılığına giren kadın yakalandı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da hemşire kıyafeti giyerek hastaneye giren bir kadın, yeni doğan bebeği kaçırmaya çalıştı. Servis görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine bebeği... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T21:16+0300

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kıyafeti giyen bir kadın, yeni doğan servisine geçerek burada tedavi altında bulunan bir bebeği kucağına aldı.Görevlilerin müdahale etmesiyle şüpheli kadın bebeği bırakarak hastaneden kaçarken, olayın ardından polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine çalışma başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan kadın gözaltına alınırken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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türkiye, şanlıurfa, bebek, bebek ölümü, bebek cesedi, kaçırma, adam kaçırma, çocuk kaçırma, i̇nsan kaçırma