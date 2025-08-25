https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/annenin-hisleri-dogru-cikti-dna-sonucuna-gore-bebek-bizim-degildi-3-yildir-kendi-oglumu-ariyorum-1098813541.html

Annenin hisleri doğru çıktı: 'DNA sonucuna göre bebek bizim değildi, 3 yıldır kendi oğlumu arıyorum'

Annenin hisleri doğru çıktı: 'DNA sonucuna göre bebek bizim değildi, 3 yıldır kendi oğlumu arıyorum'

Diyarbakır'da 17 yıl önce ölen bebeğin kendilerine ait olmadığını savunan aileden hukuk mücadelesi sürüyor. Anne Fatma Aslan "3 yıl önce savcılığa başvurduk ve...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 17 yıl önce ölen bebeğin kendilerine ait olmadığını savunan Aslan çifti hukuk mücadelesi veriyor.Bebeği 17 yıl önce 7 aylık doğduBismil ilçesinde yaşayan Fatma Aslan, 2008'de evde yaptığı doğumla Muhammed Furkan adını verdiği bebeğini 7 aylık dünyaya getirdi.Kuvöze alındıBismil'deki hastaneye götürülen bebek burada bir süre kuvöze alındı, ardından Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi.17 gün sonra bebeği kaybettilerİddiaya göre, Aslan çiftine tedavinin 17. gününde bebeğin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.Çift, kendilerine teslim edilen bebeğin cenazesini alarak, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnetti.'Bebeğim ölmedi' ısrarıAnne Aslan'ın "Benim bebeğim ölmedi." şeklindeki ısrarı üzerine mezarın açılması ve DNA testi yapılması amacıyla 3 yıl önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.Başlatılan soruşturma kapsamında Yeniköy Mezarlığı'nda söz konusu bebeğin mezarına ait bir kaydın bulunmaması nedeniyle 1 Kasım 2023'te ailenin gösterdiği mezardaki cesetten alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi.DNA testi: Aynı soy değilYapılan incelemenin ardından DNA raporunda "Fatma Aslan ve Muhammed Furkan Aslan'ın aynı anne soyundan gelen bireyler olamayacağı tespit edildi" bilgisi yer aldı.Anne Aslan, ölen bebeğin kendisine ait olmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:Baba Ercan Aslan da hastanede kendilerine verilen bebeği mezarlık müdürlüğündeki işlemlerinin ardından defnettiklerini söyledi.'Sevindik'Soruşturma kapsamında mezarlıklar müdürlüğünün bebeğin defnedildiğine dair kayıt olmadığına ilişkin yazı yazdığını belirten Aslan, şöyle devam etti:Ailenin avukatı Zeki Oran ise ailenin 3 yıl önce savcılığa başvurduğunu ancak takipsizlik kararı verildiğini belirtti.Ailenin ısrarı ve itirazı üzerine savcılığın dosyayı yeniden açtığını ve mezar yerinin açılmasına dair karar alındığını anlatan Oran, şunları kaydetti:

