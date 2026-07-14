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Sanchez'in kardeşi, 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı
Sanchez'in kardeşi, 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez, ‘konservatuvar faaliyetleri koordinatörü’ olarak atanmasında nüfuzunu kullandığı suçlamasıyla yargılandığı davada 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı.
2026-07-14T14:43+0300
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dünya
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Badajoz İl Mahkemesi, Başbakan'ın kardeşi David Sanchez hakkında, idari görevi kötüye kullanma suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 9 yıl kamu görevinden men cezası verdi.Hakkında talep edilen 3 yıl hapis cezasından beraat eden David Sanchez'in aldığı kamu görevinden men cezasına itiraz hakkı bulunuyor.‘Nüfuzunu kullandı’Başbakan Sanchez'den dolayı öne çıkan davada, müzisyenlik yapan David Sanchez, 2017 yılında işsiz olduğu dönemde Badajoz İl Konseyi tarafından oluşturulan ve 10 başvurunun reddedildiği, üst düzey yönetim pozisyonu olduğu belirtilen ‘konservatuvar faaliyetleri koordinatörü’ atanmasında nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanmıştı.Eşi hakkındaki suçlamalarBu arada, Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında ‘nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma’ suçlamalarının yöneltildiği soruşturma sürüyor.Soruşturmaya bakan ve dava açma kararı alan İspanyol hakim Juan Carlos Peinado, "kaçma şüphesi" gerekçesiyle Begona Gomez'in pasaportuna geçici olarak el koyulması kararı almıştı. Gomez, bu nedenle Ankara’daki NATO zirvesine de eşiyle gelememişti.
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i̇spanya başbakanı pedro sanchez, begona gomez
i̇spanya başbakanı pedro sanchez, begona gomez

Sanchez'in kardeşi, 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı

14:43 14.07.2026
David Sanchez
David Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi David Sanchez, Badajoz İl Konseyinde 'konservatuvar faaliyetleri koordinatörü' olarak atanmasında nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldı.
Badajoz İl Mahkemesi, Başbakan'ın kardeşi David Sanchez hakkında, idari görevi kötüye kullanma suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 9 yıl kamu görevinden men cezası verdi.
Hakkında talep edilen 3 yıl hapis cezasından beraat eden David Sanchez'in aldığı kamu görevinden men cezasına itiraz hakkı bulunuyor.

‘Nüfuzunu kullandı’

Başbakan Sanchez'den dolayı öne çıkan davada, müzisyenlik yapan David Sanchez, 2017 yılında işsiz olduğu dönemde Badajoz İl Konseyi tarafından oluşturulan ve 10 başvurunun reddedildiği, üst düzey yönetim pozisyonu olduğu belirtilen ‘konservatuvar faaliyetleri koordinatörü’ atanmasında nüfuzunu kullanarak kendisini işe aldırmakla ve idari usulsüzlükle suçlanmıştı.

Eşi hakkındaki suçlamalar

Bu arada, Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında ‘nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma’ suçlamalarının yöneltildiği soruşturma sürüyor.
Soruşturmaya bakan ve dava açma kararı alan İspanyol hakim Juan Carlos Peinado, "kaçma şüphesi" gerekçesiyle Begona Gomez'in pasaportuna geçici olarak el koyulması kararı almıştı. Gomez, bu nedenle Ankara’daki NATO zirvesine de eşiyle gelememişti.
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