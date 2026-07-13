https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/cinin-uzay-araci-dunyanin-gizemli--yari-uydusuna-ulasti-tarihi-gorevde-yeni-zorluk-1107216911.html

Çin'in uzay aracı Dünya'nın gizemli 'yarı uydusuna' ulaştı: Tarihi görevde yeni zorluk

Çin'in uzay aracı Dünya'nın gizemli 'yarı uydusuna' ulaştı: Tarihi görevde yeni zorluk

Sputnik Türkiye

Çin'in Tianwen-2 uzay aracı, Dünya'nın 'yarı uydusu' olarak sınıflandırılan Kamoʻoalewa asteroidine ulaşarak şimdiye kadar çekilen ilk yakın plan görüntüyü gönderdi.

2026-07-13T14:55+0300

2026-07-13T14:55+0300

2026-07-13T14:55+0300

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yarı uydu

kamoʻoalewa

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Çin'in uzay keşif programı önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Tianwen-2 uzay aracı, Dünya'nın 'yarı uydusu' olarak bilinen Kamoʻoalewa asteroidinin yakınına ulaşarak gökcisminin şimdiye kadarki ilk yakın plan görüntüsünü kaydetti.Yaklaşık 400 gün süren yolculuğun ardından Kamoʻoalewa'nın yörüngesine giren uzay aracı, asteroide yaklaşık 20 kilometre mesafeden çektiği görüntüyü kamuoyuyla paylaştı. CNSA'ya göre Tianwen-2, yaklaşık 1 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 7 Haziran'da asteroid çevresindeki operasyonlarına başladı.Dünya'nın gizemli 'yarı uydusu'2016 HO3 olarak da bilinen Kamo'oalewa, Dünya'nın bilinen yedi 'yarı uydusundan' biri. Bu gökcisimleri Dünya'nın etrafında dönmüyor. Güneş'in yörüngesinde Dünya ile birlikte hareket ettikleri için gezegenimize kütleçekimsel olarak bağlıymış gibi görünüyorlar. Ancak bu durum kalıcı değil ve zamanla Dünya'dan uzaklaşacaklar.İlk yakın plan görüntüler, asteroidin yaklaşık 40 metre çapında olduğunu gösteriyor. Bu da daha önce yapılan 30-100 metre arasındaki tahminlerin alt sınırına işaret ediyor.Örnek toplama görevi zorlaşabilirBilim insanlarını asıl heyecanlandıran bölüm ise Tianwen-2'nin asteroid yüzeyinden örnek toplamaya çalışacak olması.Görev başarılı olursa Çin, bir asteroitten örnek getirerek bunu başaran üçüncü ülke olacak. Ayrıca uzay aracının önce yüzeye sabitlenip ardından sondaj yaptığı 'çapa ve delme' yöntemini kullanan ilk ülke olma ihtimali de bulunuyor.Ancak ilk görüntüler, Kamo'oalewa'nın beklenenden daha gevşek, moloz yığını yapısına sahip olabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu durum, planlanan sondaj yönteminin uygulanmasını zorlaştırabilir.Görevi güçleştiren tek unsur bu değil. Yaklaşık her 28-30 dakikada kendi ekseni etrafında dönen asteroid hem oldukça küçük hem de düzensiz bir şekle sahip. Güvenli iniş yapılabilecek düz alanların az olması ve gevşek yüzey yapısı nedeniyle örnek toplama operasyonunun aylar sürecek hassas manevralar gerektirebileceği belirtiliyor.CNSA da yaptığı değerlendirmede, asteroidin küçük boyutu, kırılgan yapısı ve hızlı dönüşünün görevin karmaşıklığını ve riskini önemli ölçüde artırdığını bildirdi.Tianwen-2'nin önümüzdeki aylarda uygun bir örnek toplama yöntemi belirlemesinin ardından yüzeyden numune alarak bunları 2027'de Dünya'ya getirmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-izinsiz-smse-1-milyon-liralik-ceza-1107211756.html

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