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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-devrim-muhafizlari-ortadogudaki-abd-uslerine-saldirdi-1107231451.html
İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdı
İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Ürdün ve Bahreyn’deki askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
ortadoğu
i̇ran
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ürdün
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
patriot
saldırı
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İran Devrim Muhafızları, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak bu ülkenin Ortadoğu’daki askeri üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı.İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamada, Ürdün’deki bir askeri üste bulunan ABD askeri tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, "İslam savaşçıları, hava üssünde konuşlu düşman mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları gece saatlerinde ayrıca şu hedefleri de vurdu:Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran sınırları içerisindeki askeri tesislere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası düzenlendiğini bildirmişti. CENTCOM tarafından hedef alındığı belirtilen bölgeler arasında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarek, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas liman kenti yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-tesislerini-vurdu-1107231074.html
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ortadoğu, i̇ran, abd, ürdün, bahreyn, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), patriot, saldırı, misilleme
ortadoğu, i̇ran, abd, ürdün, bahreyn, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), patriot, saldırı, misilleme

İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdı

08:54 14.07.2026 (güncellendi: 09:00 14.07.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourİran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler
İran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
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İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Ürdün ve Bahreyn’deki askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak bu ülkenin Ortadoğu’daki askeri üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı.
İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamada, Ürdün’deki bir askeri üste bulunan ABD askeri tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, "İslam savaşçıları, hava üssünde konuşlu düşman mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları gece saatlerinde ayrıca şu hedefleri de vurdu:
Bahreyn'deki Juffair üssü: ABD askeri personeline ait mühimmat depoları, uydu iletişim merkezi ve bir lojman binası.
Hava savunma altyapısı: ABD 5. Filosu'na ait Patriot hava savunma sistemi radarları ve hava kontrol sistemleri.
Erken uyarı sistemleri
Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran sınırları içerisindeki askeri tesislere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası düzenlendiğini bildirmişti. CENTCOM tarafından hedef alındığı belirtilen bölgeler arasında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarek, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas liman kenti yer alıyor.
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