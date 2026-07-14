https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-devrim-muhafizlari-ortadogudaki-abd-uslerine-saldirdi-1107231451.html
İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdı
İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Ürdün ve Bahreyn’deki askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T08:54+0300
2026-07-14T08:54+0300
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patriot
saldırı
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İran Devrim Muhafızları, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak bu ülkenin Ortadoğu’daki askeri üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı.İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamada, Ürdün’deki bir askeri üste bulunan ABD askeri tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, "İslam savaşçıları, hava üssünde konuşlu düşman mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları gece saatlerinde ayrıca şu hedefleri de vurdu:Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran sınırları içerisindeki askeri tesislere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası düzenlendiğini bildirmişti. CENTCOM tarafından hedef alındığı belirtilen bölgeler arasında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarek, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas liman kenti yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-tesislerini-vurdu-1107231074.html
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ortadoğu, i̇ran, abd, ürdün, bahreyn, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), patriot, saldırı, misilleme
ortadoğu, i̇ran, abd, ürdün, bahreyn, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), patriot, saldırı, misilleme
İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdı
08:54 14.07.2026 (güncellendi: 09:00 14.07.2026)
İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Ürdün ve Bahreyn’deki askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti.
İran Devrim Muhafızları, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak bu ülkenin Ortadoğu’daki askeri üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı.
İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamada, Ürdün’deki bir askeri üste bulunan ABD askeri tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, "İslam savaşçıları, hava üssünde konuşlu düşman mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları gece saatlerinde ayrıca şu hedefleri de vurdu:
Bahreyn'deki Juffair üssü:
ABD askeri personeline ait mühimmat depoları, uydu iletişim merkezi ve bir lojman binası.
Hava savunma altyapısı:
ABD 5. Filosu'na ait Patriot
hava savunma sistemi radarları ve hava kontrol sistemleri.
Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran sınırları içerisindeki askeri tesislere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası düzenlendiğini bildirmişti. CENTCOM tarafından hedef alındığı belirtilen bölgeler arasında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarek, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas liman kenti yer alıyor.