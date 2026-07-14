https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-devrim-muhafizlari-ortadogudaki-abd-uslerine-saldirdi-1107231451.html

İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdı

İran Devrim Muhafızları, Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırdı

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Ürdün ve Bahreyn’deki askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T08:54+0300

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İran Devrim Muhafızları, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak bu ülkenin Ortadoğu’daki askeri üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı.İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamada, Ürdün’deki bir askeri üste bulunan ABD askeri tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, "İslam savaşçıları, hava üssünde konuşlu düşman mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.Açıklamaya göre, Devrim Muhafızları gece saatlerinde ayrıca şu hedefleri de vurdu:Daha önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran sınırları içerisindeki askeri tesislere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası düzenlendiğini bildirmişti. CENTCOM tarafından hedef alındığı belirtilen bölgeler arasında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarek, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas liman kenti yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-tesislerini-vurdu-1107231074.html

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Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, abd, ürdün, bahreyn, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), patriot, saldırı, misilleme