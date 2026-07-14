https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusya-ukraynanin-askeri-sanayi-tesisleri-ile-liman-altyapisini-vurarak-dusmanin-askeri-gucunu-1107251637.html

'Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri ile liman altyapısını vurarak düşmanın askeri gücünü azaltmayı amaçlıyor'

'Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri ile liman altyapısını vurarak düşmanın askeri gücünü azaltmayı amaçlıyor'

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Matviyçuk, Rusya'nın Kiev'deki askeri sanayi işletmelerine ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Odessa'daki liman altyapı tesislerine... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T20:04+0300

2026-07-14T20:04+0300

2026-07-14T20:04+0300

görüş

ukrayna

odessa

uzman

değerlendirme

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

yujmaş

nato

lojistik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107251475_0:56:1183:721_1920x0_80_0_0_b24dd7bbfdfdf80c1da32d7cf85d9bc7.png

Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlarında deneyime sahip askeri uzman ve emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Rusya'nın Kiev'deki askeri sanayi işletmelerine ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Odessa'daki liman altyapı tesislerine düzenlediği saldırıları Sputnik’e yorumladı."Üç noktayı hedef alan saldırılar devam ediyor. Bunlardan biri, Odessa'da şehir merkezine yakın askeri liman. İkincisi, her zaman kuru yük gemileri ve tahıl taşıyıcılarının boşaltıldığı bir liman olan İlyiçevsk limanı. Yujnıy limanı da ticari bir limandır" diyen Matviyçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:Matviyçuk, "Tüm bu saldırılar tek bir amaca hizmet ediyor: Ukrayna'nın askerden arındırılması. Bunlar askeri sanayi sektörüne ve orduya zarar veriyor, sonuçta bir devletin teçhizat ve silahları imha ediliyor, deniz ve demiryolu taşımacılığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlar sırasındaki birleşik enerji kompleksinin işleyişi için yakıt ve enerji altyapısının verimliliği düşürülüyor" vurgusunu yaptı.Ukrayna ordusuna yapılan sevkiyatların tamamen bloke edilmesinin söz konusu olup olmayacağını da değerlendiren Matviyçuk, şunları söyledi:Kiev’deki askeri sanayi tesislerine düzenlenen saldırı taktiğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni ne şekilde etkilediğine ilişkin yorum yapan Matviyçuk, şöyle konuştu:Rus komuta kademesinin özellikle montaj hatlarını hedef almasının nedenini de açıklayan uzman, “Montaj hatlarında üretim yapılmıyor. Neden mi? Çünkü Ukrayna ekonomik bir devlet olarak varlığını yitirdi. Hiçbir şey üretmiyor. Tamamen ithalata bağımlı halde. Ve bu birimlerde çalışan insanlar elle montaj, elinde tornavida ile montaj yapıyor. Eğer öncelikle bu yedek parçaların depolandığı üssü ve Almanların, İngilizlerin ve Fransızların orada kurduğu üretim hatlarını yok edersek, onlar görevlerini yerine getiremeyecek” dedi ve şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/rusya-odessa-ve-cernomorskta-vurulan-tesisler-askeri-amaclarla-kullaniliyordu-1107194205.html

ukrayna

odessa

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, odessa, uzman, değerlendirme, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, yujmaş, nato, lojistik