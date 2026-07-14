https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusya-ukraynanin-askeri-sanayi-tesisleri-ile-liman-altyapisini-vurarak-dusmanin-askeri-gucunu-1107251637.html
'Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri ile liman altyapısını vurarak düşmanın askeri gücünü azaltmayı amaçlıyor'
'Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri ile liman altyapısını vurarak düşmanın askeri gücünü azaltmayı amaçlıyor'
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Matviyçuk, Rusya'nın Kiev'deki askeri sanayi işletmelerine ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Odessa'daki liman altyapı tesislerine... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T20:04+0300
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2026-07-14T20:04+0300
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Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlarında deneyime sahip askeri uzman ve emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Rusya'nın Kiev'deki askeri sanayi işletmelerine ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Odessa'daki liman altyapı tesislerine düzenlediği saldırıları Sputnik’e yorumladı."Üç noktayı hedef alan saldırılar devam ediyor. Bunlardan biri, Odessa'da şehir merkezine yakın askeri liman. İkincisi, her zaman kuru yük gemileri ve tahıl taşıyıcılarının boşaltıldığı bir liman olan İlyiçevsk limanı. Yujnıy limanı da ticari bir limandır" diyen Matviyçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:Matviyçuk, "Tüm bu saldırılar tek bir amaca hizmet ediyor: Ukrayna'nın askerden arındırılması. Bunlar askeri sanayi sektörüne ve orduya zarar veriyor, sonuçta bir devletin teçhizat ve silahları imha ediliyor, deniz ve demiryolu taşımacılığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlar sırasındaki birleşik enerji kompleksinin işleyişi için yakıt ve enerji altyapısının verimliliği düşürülüyor" vurgusunu yaptı.Ukrayna ordusuna yapılan sevkiyatların tamamen bloke edilmesinin söz konusu olup olmayacağını da değerlendiren Matviyçuk, şunları söyledi:Kiev’deki askeri sanayi tesislerine düzenlenen saldırı taktiğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni ne şekilde etkilediğine ilişkin yorum yapan Matviyçuk, şöyle konuştu:Rus komuta kademesinin özellikle montaj hatlarını hedef almasının nedenini de açıklayan uzman, “Montaj hatlarında üretim yapılmıyor. Neden mi? Çünkü Ukrayna ekonomik bir devlet olarak varlığını yitirdi. Hiçbir şey üretmiyor. Tamamen ithalata bağımlı halde. Ve bu birimlerde çalışan insanlar elle montaj, elinde tornavida ile montaj yapıyor. Eğer öncelikle bu yedek parçaların depolandığı üssü ve Almanların, İngilizlerin ve Fransızların orada kurduğu üretim hatlarını yok edersek, onlar görevlerini yerine getiremeyecek” dedi ve şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/rusya-odessa-ve-cernomorskta-vurulan-tesisler-askeri-amaclarla-kullaniliyordu-1107194205.html
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ukrayna, odessa, uzman, değerlendirme, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, yujmaş, nato, lojistik
ukrayna, odessa, uzman, değerlendirme, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, yujmaş, nato, lojistik
'Rusya, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri ile liman altyapısını vurarak düşmanın askeri gücünü azaltmayı amaçlıyor'
Rus askeri uzman Matviyçuk, Rusya'nın Kiev'deki askeri sanayi işletmelerine ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Odessa'daki liman altyapı tesislerine düzenlediği saldırılarla düşmanın askeri gücünü azaltmayı amaçladığını vurguladı.
Afganistan ve Suriye'deki askeri operasyonlarında deneyime sahip askeri uzman ve emekli Albay Anatoliy Matviyçuk, Rusya'nın Kiev'deki askeri sanayi işletmelerine ve Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Odessa'daki liman altyapı tesislerine düzenlediği saldırıları Sputnik’e yorumladı.
"Üç noktayı hedef alan saldırılar devam ediyor. Bunlardan biri, Odessa'da şehir merkezine yakın askeri liman. İkincisi, her zaman kuru yük gemileri ve tahıl taşıyıcılarının boşaltıldığı bir liman olan İlyiçevsk limanı. Yujnıy limanı da ticari bir limandır" diyen Matviyçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gerçekleştirdiğimiz bu saldırıların üç amacı vardı. Birincisi, liman altyapısının, özellikle de İlyiçevsk’te boşaltılmak üzere gelen silah, teçhizat ve mühimmat depolarının imha edilmesiydi. Yujnıy limanında ise yakıt ve enerji altyapısının unsurları imha edildi. Bunlar, Romanya'dan tedarik edilen petrol, dizel yakıt ve benzin rezervleriydi. Ayrıca, sözüm ona İzmail feribot geçişine de saldırı düzenlendi. NATO'dan gelen teçhizat ve silahlar Romanya'dan, Constanta'daki aktarma üssünden tedarik ediliyor. Daha sonra Karadeniz kıyısına gönderiliyor ve Odessa'ya teslim ediliyor.
Matviyçuk, "Tüm bu saldırılar tek bir amaca hizmet ediyor: Ukrayna'nın askerden arındırılması. Bunlar askeri sanayi sektörüne ve orduya zarar veriyor, sonuçta bir devletin teçhizat ve silahları imha ediliyor, deniz ve demiryolu taşımacılığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlar sırasındaki birleşik enerji kompleksinin işleyişi için yakıt ve enerji altyapısının verimliliği düşürülüyor" vurgusunu yaptı.
Ukrayna ordusuna yapılan sevkiyatların tamamen bloke edilmesinin söz konusu olup olmayacağını da değerlendiren Matviyçuk, şunları söyledi:
Ukrayna büyük bir ülke. Ekonomik abluka uygulamak zor. Ancak mesele şu ki biz, ordunun bir kolu olan İnsansız Sistemler Komutanlığı'nı kurarak ilginç bir noktaya ulaştık. Herkes uzun zamandır bundan bahsediyordu, ancak hiç uygulandığını görmemiştik. Bu uygulama Konstantinovka'da test edildi. Bu, muharebe bölgesinin izolasyonudur. Muharebe alanının izolasyonundan bahsetmiyoruz, ancak bugün insansız hava sistemleri ve balistik füzelerimizle bir muharebe bölgesini izole edebiliyoruz. Düşmanın hava savunmasının olmaması göz önüne alındığında, bunu yapabilir ve yüzde 100 olmasa da en azından malzeme ve muharebe tedariki açısından azami izolasyonu sağlayabiliriz.
Kiev’deki askeri sanayi tesislerine düzenlenen saldırı taktiğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni ne şekilde etkilediğine ilişkin yorum yapan Matviyçuk, şöyle konuştu:
Zelenskiy 2025'ten itibaren, danışmanlarının ve özellikle İngilizlerin tavsiyesi üzerine, ekipman ve silah üretimini dağıttı. Ancak Sovyetler Birliği döneminde de olduğu gibi, sanayi tesislerinin büyük bölümü Donbas, Dnepropetrovsk ve Kiev'de yoğunlaşmış durumda. Donbas bugün bizim. Yujmaş’ı hava saldırılarıyla yok ettik. Harkov’u bugün sürekli vuruyoruz. Kiev işletmeleri Fire Point ile çalışıyordu, Flamingo, FP-2, FP-5, FP-7 üretiyordu ve şimdi de FP-9 balistik füzeleri üretiyor. Bunların imha edilmesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünü etkiliyor. Bu nasıl belirleniyor? Tüm bu uzun menzilli saldırılar göz korkutucu, daha çok psikolojik ve Rusya'nın derinliğini etkilemeyi amaçlıyor. Cephe hattında ise 200-250 kilometreye kadar olan derinlikte, malzeme ve insansız sistemlerin eksikliğinden dolayı faaliyetlerde azalma görüyoruz. Sanayi tesislerinin tahrip edilmesi ve güçlerimizin bu bölgeleri kontrol altına alması nedeniyle teslimatlar gerçekleştirilemiyor.
Rus komuta kademesinin özellikle montaj hatlarını hedef almasının nedenini de açıklayan uzman, “Montaj hatlarında üretim yapılmıyor. Neden mi? Çünkü Ukrayna ekonomik bir devlet olarak varlığını yitirdi. Hiçbir şey üretmiyor. Tamamen ithalata bağımlı halde. Ve bu birimlerde çalışan insanlar elle montaj, elinde tornavida ile montaj yapıyor. Eğer öncelikle bu yedek parçaların depolandığı üssü ve Almanların, İngilizlerin ve Fransızların orada kurduğu üretim hatlarını yok edersek, onlar görevlerini yerine getiremeyecek” dedi ve şöyle devam etti:
Bütün bunlar cephedeki durumu etkiliyor. Diyelim ki belli bir tugaya ay sonuna kadar 200 İHA teslim edilmesi gerekiyor. Bir ay geçiyor, ‘200 İHA nerede’ diye soruyorlar. “Montaj birimleri bombalandığı için monte edemedik” yanıtı veriliyor.