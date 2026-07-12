https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/rusya-odessa-ve-cernomorskta-vurulan-tesisler-askeri-amaclarla-kullaniliyordu-1107194205.html

Rusya: Odessa ve Çernomorsk’ta vurulan tesisler askeri amaçlarla kullanılıyordu

Rusya: Odessa ve Çernomorsk’ta vurulan tesisler askeri amaçlarla kullanılıyordu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan hedeflere geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini... 12.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-12T12:49+0300

2026-07-12T12:49+0300

2026-07-12T13:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

odessa

çernomorsk

saldırı

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece boyunca uzun menzilli hassas silahlar ve saldırı maksatlı insansız hava araçları (SİHA) kullanarak Ukrayna’daki askeri hedeflere geniş çaplı bir saldırı düzenledi.Saldırılarda Odesa ve Çernomorsk'ta askeri kargo ve akaryakıt boşaltma ve depolama amacıyla kullanılan liman altyapı tesisleri ile bu kargoları Ukrayna limanlarına taşıyan deniz araçları ve bir feribot hedef alındı.'Rus hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ait 585 İHA ve 11 güdümlü hava bombası önledi'Bakanlık ayrıca Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Buna göre Rus Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde toplam 1.465 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 11 güdümlü hava bombası ve 585 uçak tipi İHA önledi.Rus Silahlı Kuvvetleri, hava saldırıları sırasında düşmanın her türlü füze savunma ve hava savunma sistemini aşabiliyor, böylece hem Kiev hem de Ukrayna genelindeki her türlü hedefe ulaşabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-rus-askerleri-sumi-bolgesinde-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1107184128.html

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