Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/rusya-odessa-ve-cernomorskta-vurulan-tesisler-askeri-amaclarla-kullaniliyordu-1107194205.html
Rusya: Odessa ve Çernomorsk’ta vurulan tesisler askeri amaçlarla kullanılıyordu
Rusya: Odessa ve Çernomorsk’ta vurulan tesisler askeri amaçlarla kullanılıyordu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan hedeflere geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini... 12.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-12T12:49+0300
2026-07-12T13:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
odessa
çernomorsk
saldırı
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0c/1107194050_0:54:1204:731_1920x0_80_0_0_ee357c0d8638fe58af97343ca5256f72.png
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece boyunca uzun menzilli hassas silahlar ve saldırı maksatlı insansız hava araçları (SİHA) kullanarak Ukrayna’daki askeri hedeflere geniş çaplı bir saldırı düzenledi.Saldırılarda Odesa ve Çernomorsk'ta askeri kargo ve akaryakıt boşaltma ve depolama amacıyla kullanılan liman altyapı tesisleri ile bu kargoları Ukrayna limanlarına taşıyan deniz araçları ve bir feribot hedef alındı.'Rus hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ait 585 İHA ve 11 güdümlü hava bombası önledi'Bakanlık ayrıca Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Buna göre Rus Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde toplam 1.465 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 11 güdümlü hava bombası ve 585 uçak tipi İHA önledi.Rus Silahlı Kuvvetleri, hava saldırıları sırasında düşmanın her türlü füze savunma ve hava savunma sistemini aşabiliyor, böylece hem Kiev hem de Ukrayna genelindeki her türlü hedefe ulaşabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/rus-ordusu-operasyona-devam-ediyor-rus-askerleri-sumi-bolgesinde-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1107184128.html
rusya
odessa
çernomorsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0c/1107194050_80:0:1125:784_1920x0_80_0_0_9504446b93f36230e643137068f590b2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, odessa, çernomorsk, saldırı, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, odessa, çernomorsk, saldırı, ukrayna

Rusya: Odessa ve Çernomorsk’ta vurulan tesisler askeri amaçlarla kullanılıyordu

12:49 12.07.2026 (güncellendi: 13:32 12.07.2026)
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiOdessa Limanı
Odessa Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan hedeflere geniş çaplı hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece boyunca uzun menzilli hassas silahlar ve saldırı maksatlı insansız hava araçları (SİHA) kullanarak Ukrayna’daki askeri hedeflere geniş çaplı bir saldırı düzenledi.
Saldırılarda Odesa ve Çernomorsk'ta askeri kargo ve akaryakıt boşaltma ve depolama amacıyla kullanılan liman altyapı tesisleri ile bu kargoları Ukrayna limanlarına taşıyan deniz araçları ve bir feribot hedef alındı.

'Rus hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ait 585 İHA ve 11 güdümlü hava bombası önledi'

Bakanlık ayrıca Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Buna göre Rus Silahlı Kuvvetleri, son 24 saat içinde toplam 1.465 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 11 güdümlü hava bombası ve 585 uçak tipi İHA önledi.
Rus Silahlı Kuvvetleri, hava saldırıları sırasında düşmanın her türlü füze savunma ve hava savunma sistemini aşabiliyor, böylece hem Kiev hem de Ukrayna genelindeki her türlü hedefe ulaşabiliyor.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu operasyona devam ediyor: Rus askerleri Sumi Bölgesi’nde bir yerleşimi daha ele geçirdi
Dün, 13:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала