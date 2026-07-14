Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusya-savunma-bakanligi-odessa-aciklarinda-3-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1107252159.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa açıklarında 3 kuru yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa açıklarında 3 kuru yük gemisi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı açıklarında üç kuru yük gemisinin vurulduğunu, Yujnıy Limanı’nda da yakıt altyapısı ve Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T20:27+0300
2026-07-14T20:27+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
kiev
odessa
kuru yük gemisi
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbc5965cb025bd5cd4830adbcc04b521.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın liman altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, söz konusu altyapının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin askeri lojistiği için kullanıldığı belirtildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İnsansız hava araçlarıyla Odessa Limanı demirleme sahasında bulunan 3 kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, eş zamanlı olarak Yujnıy Limanı’na da havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlendi. Bu kapsamda, yakıt ve madeni yağların boşaltıldığı liman altyapısı unsurları ile Ukrayna birliklerine yakıt sağlamak üzere kullanılan beş akaryakıt deposu vuruldu.Bakanlık, gün içerisinde Rus İHA'larının Çernomorsk Limanı’ndan Odessa’ya giden 2 kuru yük gemisini daha vurduğunu; Rus uçaklarının ise "MigTrans" adlı lojistik şirketine ait tesisleri, bir tankeri ve askeri yük taşıyan 12 kamyonu hedef aldığını aktardı.Öte yandan, dün gece aynı bölgedeki akaryakıt depoları, bir kuru yük gemisi ve bir tankerin yanı sıra başkent Kiev’de füze ve İHA üretimi yapan tesislerin de vurulduğu ifade edildi.Savunma Bakanlığı, operasyonların "düşmanın askeri ve ekonomik kapasitesini zayıflatmak" amacıyla düzenlendiğini vurgulayarak; kullanılan uzun menzilli İHA'lar ve yüksek hassasiyetli füzelerin, hava savunma sistemlerini aşarak Kiev dahil Ukrayna'nın her noktasındaki hedefleri imha edebilme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-tesislerini-vurdu-1107231074.html
ukrayna
kiev
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103649556_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_11e3de045c1fe175f8185e28dd68805d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, odessa, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, kiev, odessa, kuru yük gemisi, ukrayna silahlı kuvvetleri

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa açıklarında 3 kuru yük gemisi vuruldu

20:27 14.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi
İskender uzun menzilli taktik balistik füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı açıklarında üç kuru yük gemisinin vurulduğunu, Yujnıy Limanı’nda da yakıt altyapısı ve Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan depoların yüksek hassasiyetli silahlarla hedef alındığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın liman altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, söz konusu altyapının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin askeri lojistiği için kullanıldığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İnsansız hava araçlarıyla Odessa Limanı demirleme sahasında bulunan 3 kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, eş zamanlı olarak Yujnıy Limanı’na da havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlendi. Bu kapsamda, yakıt ve madeni yağların boşaltıldığı liman altyapısı unsurları ile Ukrayna birliklerine yakıt sağlamak üzere kullanılan beş akaryakıt deposu vuruldu.
Bakanlık, gün içerisinde Rus İHA'larının Çernomorsk Limanı’ndan Odessa’ya giden 2 kuru yük gemisini daha vurduğunu; Rus uçaklarının ise "MigTrans" adlı lojistik şirketine ait tesisleri, bir tankeri ve askeri yük taşıyan 12 kamyonu hedef aldığını aktardı.
Öte yandan, dün gece aynı bölgedeki akaryakıt depoları, bir kuru yük gemisi ve bir tankerin yanı sıra başkent Kiev’de füze ve İHA üretimi yapan tesislerin de vurulduğu ifade edildi.
Savunma Bakanlığı, operasyonların "düşmanın askeri ve ekonomik kapasitesini zayıflatmak" amacıyla düzenlendiğini vurgulayarak; kullanılan uzun menzilli İHA'lar ve yüksek hassasiyetli füzelerin, hava savunma sistemlerini aşarak Kiev dahil Ukrayna'nın her noktasındaki hedefleri imha edebilme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurdu
08:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала