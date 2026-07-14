https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rusya-savunma-bakanligi-odessa-aciklarinda-3-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1107252159.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa açıklarında 3 kuru yük gemisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa açıklarında 3 kuru yük gemisi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı açıklarında üç kuru yük gemisinin vurulduğunu, Yujnıy Limanı’nda da yakıt altyapısı ve Ukrayna ordusuna yakıt sağlayan... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T20:27+0300

2026-07-14T20:27+0300

2026-07-14T20:27+0300

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın liman altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Açıklamada, söz konusu altyapının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin askeri lojistiği için kullanıldığı belirtildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İnsansız hava araçlarıyla Odessa Limanı demirleme sahasında bulunan 3 kuru yük gemisi vuruldu” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, eş zamanlı olarak Yujnıy Limanı’na da havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenlendi. Bu kapsamda, yakıt ve madeni yağların boşaltıldığı liman altyapısı unsurları ile Ukrayna birliklerine yakıt sağlamak üzere kullanılan beş akaryakıt deposu vuruldu.Bakanlık, gün içerisinde Rus İHA'larının Çernomorsk Limanı’ndan Odessa’ya giden 2 kuru yük gemisini daha vurduğunu; Rus uçaklarının ise "MigTrans" adlı lojistik şirketine ait tesisleri, bir tankeri ve askeri yük taşıyan 12 kamyonu hedef aldığını aktardı.Öte yandan, dün gece aynı bölgedeki akaryakıt depoları, bir kuru yük gemisi ve bir tankerin yanı sıra başkent Kiev’de füze ve İHA üretimi yapan tesislerin de vurulduğu ifade edildi.Savunma Bakanlığı, operasyonların "düşmanın askeri ve ekonomik kapasitesini zayıflatmak" amacıyla düzenlendiğini vurgulayarak; kullanılan uzun menzilli İHA'lar ve yüksek hassasiyetli füzelerin, hava savunma sistemlerini aşarak Kiev dahil Ukrayna'nın her noktasındaki hedefleri imha edebilme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-tesislerini-vurdu-1107231074.html

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