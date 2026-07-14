https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-sanayi-tesislerini-vurdu-1107231074.html
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurdu
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece düzenlenen operasyonda Kiev'deki askeri fabrikaların ve Odessa Bölgesinde akaryakıt depolanan bir limanın yüksek hassasiyetli... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T08:36+0300
2026-07-14T08:36+0300
2026-07-14T08:42+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Kiev’deki askeri sanayi kompleksi bünyesinde faaliyet gösteren fabrikalara ve Odessa bölgesindeki bir limana yönelik grup saldırıları gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Kritik altyapı imha edildiOperasyon kapsamında hedef alınan bir diğer önemli noktanın da Odessa Bölgesinde yer alan Yujnıy Limanı olduğu bildirildi. Limanda, Ukrayna ordusunun lojistik desteğinde kullanılan akaryakıt ve yağlama malzemelerinin yüklenmesi ve depolanması için tahsis edilen tesislerin imha edildiği aktarıldı.Saldırılarda hava ve kara konuşlu, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının koordineli bir şekilde kullanıldığı belirtildi.‘Tüm hedefleri imha edecek güçteyiz’Rus askeri kaynakları, gerçekleştirilen bu operasyonların Rus ordusunun teknolojik üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Yapılan değerlendirmede, Rus askeri güçlerinin saldırılar sırasında düşmanın hava ve füze savunma sistemlerini kolayca aşabildiği ve gerek Kiev'de gerekse Ukrayna genelinde belirlenen her türlü hedefi imha etme kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sputnik-analizi-kiev-onumuzdeki-yillarda-patriot-fuzelerinin-uretimini-baslatamayacak-1107227624.html
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rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, kiev, odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rus ordusu Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini vurdu
08:36 14.07.2026 (güncellendi: 08:42 14.07.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece düzenlenen operasyonda Kiev'deki askeri fabrikaların ve Odessa Bölgesinde akaryakıt depolanan bir limanın yüksek hassasiyetli silahlarla tam isabetle vurulduğunu belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Kiev’deki askeri sanayi kompleksi bünyesinde faaliyet gösteren fabrikalara ve Odessa bölgesindeki bir limana yönelik grup saldırıları gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitli tiplerde füzeler ile insansız hava araçlarının geliştirilmesi ve üretiminde yer alan askeri sanayi işletmeleri tam isabetle vuruldu."
Kritik altyapı imha edildi
Operasyon kapsamında hedef alınan bir diğer önemli noktanın da Odessa Bölgesinde yer alan Yujnıy Limanı olduğu bildirildi. Limanda, Ukrayna ordusunun lojistik desteğinde kullanılan akaryakıt ve yağlama malzemelerinin yüklenmesi ve depolanması için tahsis edilen tesislerin imha edildiği aktarıldı.
Saldırılarda hava ve kara konuşlu, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının koordineli bir şekilde kullanıldığı belirtildi.
‘Tüm hedefleri imha edecek güçteyiz’
Rus askeri kaynakları, gerçekleştirilen bu operasyonların Rus ordusunun teknolojik üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Yapılan değerlendirmede, Rus askeri güçlerinin saldırılar sırasında düşmanın hava ve füze savunma sistemlerini kolayca aşabildiği ve gerek Kiev'de gerekse Ukrayna genelinde belirlenen her türlü hedefi imha etme kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.