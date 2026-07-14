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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/pet-shopa-yem-almaya-giden-cift-dogustan-yurume-engelli-keci-yavrusunu-sahiplendi-biberonla-1107247260.html
Petshopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar
Petshopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar
Sputnik Türkiye
Karabük'te yem almaya gittikleri pet shopta karşılaştıkları doğuştan yürüme engelli keçiyi sahiplenen çift, bezleyip biberonla besledikleri yavruya evlerinde... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-14T17:26+0300
yaşam
keçi
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Petshopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi.Engelli keçiyi gördülerKarabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede demir çelik işçisi olarak çalışan Sinan Aytel, eşiyle kedilerine yem almak için pet shopa gitti.Burada duydukları meleme sesi üzerine arka bölüme yönelen çift, doğuştan yürüme engelli siyah keçi yavrusunu gördü.Ön bacaklarını kullanamayan keçinin durumundan etkilenen çift, yavruyu sahiplenerek evlerine götürdü.Nazlı adını verdiler, biberonla besliyorlar"Nazlı" ismini verdikleri keçiye evlerinde bakan Aytel çifti, biberonla besledikleri yavrunun altını da bezliyor.Sinan Aytel, gazetecilere, gittikleri dükkanda duydukları meleme sesi üzerine keçi yavrusunu fark ettiklerini belirterek, "Keçiyi sahiplendik. Yani ömür boyu bizimle kalacak, besleyeceğiz. Doğuştan engelliymiş. Eve gelen misafirler çok sevdi. Bayağı ilgi gördü. Biz bakacağız ona, evladımız gibi oldu." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/olen-sahibinin-mezari-basindan-ayrilmayan-kopegi-unlu-sanatci-sahiplendi-sezen-aksu-ve-haluk-levent-1098327425.html
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keçi, petshop, türkiye
keçi, petshop, türkiye

Petshopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar

17:25 14.07.2026 (güncellendi: 17:26 14.07.2026)
© Yusuf KorkmazPet shopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi
Pet shopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© Yusuf Korkmaz
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Karabük'te yem almaya gittikleri pet shopta karşılaştıkları doğuştan yürüme engelli keçiyi sahiplenen çift, bezleyip biberonla besledikleri yavruya evlerinde bakıyor.
Petshopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi.

Engelli keçiyi gördüler

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede demir çelik işçisi olarak çalışan Sinan Aytel, eşiyle kedilerine yem almak için pet shopa gitti.
Burada duydukları meleme sesi üzerine arka bölüme yönelen çift, doğuştan yürüme engelli siyah keçi yavrusunu gördü.
Ön bacaklarını kullanamayan keçinin durumundan etkilenen çift, yavruyu sahiplenerek evlerine götürdü.
© Yusuf KorkmazPet shopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar
Pet shopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
Pet shopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar
© Yusuf Korkmaz

Nazlı adını verdiler, biberonla besliyorlar

"Nazlı" ismini verdikleri keçiye evlerinde bakan Aytel çifti, biberonla besledikleri yavrunun altını da bezliyor.
© Yusuf KorkmazPet shopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar
Pet shopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
Pet shopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar
© Yusuf Korkmaz
Sinan Aytel, gazetecilere, gittikleri dükkanda duydukları meleme sesi üzerine keçi yavrusunu fark ettiklerini belirterek, "Keçiyi sahiplendik. Yani ömür boyu bizimle kalacak, besleyeceğiz. Doğuştan engelliymiş. Eve gelen misafirler çok sevdi. Bayağı ilgi gördü. Biz bakacağız ona, evladımız gibi oldu." dedi.
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