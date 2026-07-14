https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/pet-shopa-yem-almaya-giden-cift-dogustan-yurume-engelli-keci-yavrusunu-sahiplendi-biberonla-1107247260.html

Petshopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar

Petshopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi: Biberonla besliyorlar

Sputnik Türkiye

Karabük'te yem almaya gittikleri pet shopta karşılaştıkları doğuştan yürüme engelli keçiyi sahiplenen çift, bezleyip biberonla besledikleri yavruya evlerinde... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T17:25+0300

2026-07-14T17:25+0300

2026-07-14T17:26+0300

yaşam

keçi

petshop

türkiye

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Petshopa yem almaya giden çift, doğuştan yürüme engelli keçi yavrusunu sahiplendi.Engelli keçiyi gördülerKarabük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir haddehanede demir çelik işçisi olarak çalışan Sinan Aytel, eşiyle kedilerine yem almak için pet shopa gitti.Burada duydukları meleme sesi üzerine arka bölüme yönelen çift, doğuştan yürüme engelli siyah keçi yavrusunu gördü.Ön bacaklarını kullanamayan keçinin durumundan etkilenen çift, yavruyu sahiplenerek evlerine götürdü.Nazlı adını verdiler, biberonla besliyorlar"Nazlı" ismini verdikleri keçiye evlerinde bakan Aytel çifti, biberonla besledikleri yavrunun altını da bezliyor.Sinan Aytel, gazetecilere, gittikleri dükkanda duydukları meleme sesi üzerine keçi yavrusunu fark ettiklerini belirterek, "Keçiyi sahiplendik. Yani ömür boyu bizimle kalacak, besleyeceğiz. Doğuştan engelliymiş. Eve gelen misafirler çok sevdi. Bayağı ilgi gördü. Biz bakacağız ona, evladımız gibi oldu." dedi.

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keçi, petshop, türkiye