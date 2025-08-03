https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/olen-sahibinin-mezari-basindan-ayrilmayan-kopegi-unlu-sanatci-sahiplendi-sezen-aksu-ve-haluk-levent-1098327425.html

Ölen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpeği ünlü sanatçı sahiplendi: Sezen Aksu ve Haluk Levent devreye girdi

Ölen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpeği ünlü sanatçı sahiplendi: Sezen Aksu ve Haluk Levent devreye girdi

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce toprağa verilen 27 yaşındaki Muğdat Esener'in yavruyken sahiplendiği köpeği mezarı başından ayrılmıyordu... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T10:35+0300

2025-08-03T10:35+0300

2025-08-03T11:21+0300

yaşam

ceylan ertem

haluk levent

hakkari

urla

sezen aksu

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Van'da kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Muğdat Esener'in cenazesi 21 Temmuz'da Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü mezarlığında toprağa verildi.Ölen Esener'in kardeşi Enes Esener, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bu köpeği ağabeyim büyüttü, besledi. Onun vefatından sonra bu köpek mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür bu köpek ağabeyimin mezarı başında" ifadelerini kulanmıştı.2023'te 'Gazze Destek Konseri gibi sosyal yardım programlarında sürekli sahne alan Ceylan Ertem, köpeği sahiplendiğini duyurdu.Hayvansever yönüyle bilinen Esener'in 4 yıl önce yavruyken sahiplendiği köpeği, defin işleminin ardından mezarın başından ayrılmadı. Haberin sosyal medyada yankı uyandırması sonrasında ünlü sanatçı Ceylan Ertem "Bir köpeğin vefası" mesajıyla köpeği sahiplendiğini duyurdu.Haluk Levent devreye girdiErtem köpeği sahiplendiğini şu ifadelerle duyurdu:Sezen Aksu detayı dikkat çekti"Zalım" ve "El Adamı" şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Ceylan Ertem'in açıklamasında Sezen Aksu detayı dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/yaz-sicaklarinda-evcil-hayvan-bakim-rehberi-sicak-carpmasi-belirtileri-nelerdir-kopeklere-gunes-1097923458.html

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ölen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpek