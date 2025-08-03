Ölen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpeği ünlü sanatçı sahiplendi: Sezen Aksu ve Haluk Levent devreye girdi
10:35 03.08.2025 (güncellendi: 11:21 03.08.2025)
© AAÖlen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpeği ünlü sanatçı sahiplendi
© AA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce toprağa verilen 27 yaşındaki Muğdat Esener'in yavruyken sahiplendiği köpeği mezarı başından ayrılmıyordu. Gündem olan köpeği ünlü sanatçı Ceylan Erdem sahiplendiğini duyurdu. Haluk Levent ve Sezen Aksu süreçte devreye girdi.
Van'da kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Muğdat Esener'in cenazesi 21 Temmuz'da Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü mezarlığında toprağa verildi.
Ölen Esener'in kardeşi Enes Esener, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bu köpeği ağabeyim büyüttü, besledi. Onun vefatından sonra bu köpek mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür bu köpek ağabeyimin mezarı başında" ifadelerini kulanmıştı.
2023'te 'Gazze Destek Konseri gibi sosyal yardım programlarında sürekli sahne alan Ceylan Ertem, köpeği sahiplendiğini duyurdu.
© AA / Erhan ElaldıCeylan Ertem
Ceylan Ertem
© AA / Erhan Elaldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 gün önce toprağa verilen Muğdat Esener'in (27) yavruyken sahiplendiği köpeği, mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 31, 2025
"Bu köpeği ağabeyim büyüttü, besledi. Onun vefatından sonra bu köpek mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür bu köpek… pic.twitter.com/ccJdkS9nvR
Hayvansever yönüyle bilinen Esener'in 4 yıl önce yavruyken sahiplendiği köpeği, defin işleminin ardından mezarın başından ayrılmadı. Haberin sosyal medyada yankı uyandırması sonrasında ünlü sanatçı Ceylan Ertem "Bir köpeğin vefası" mesajıyla köpeği sahiplendiğini duyurdu.
© InstagramCeylan Ertem
Ceylan Ertem
Haluk Levent devreye girdi
Ertem köpeği sahiplendiğini şu ifadelerle duyurdu:
"Neyse ki iyi yürekli insanlar sayesinde izini sürdük, kapıları çaldık. Ve sonunda Haluk Abi’nin yani Haluk Levent’in saatler süren çabasıyla müjdeyi aldım: Pazartesi günü Hakkari’den çıkıp Urla’ya, yanıma gelecek bu masum can. Pazartesi gününü iple çekiyorum. Ona borcumuz olan sevgiyi, güveni ve huzuru elimden geldiğince sunmaya çalışacağım."
Sezen Aksu detayı dikkat çekti
"Zalım" ve "El Adamı" şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Ceylan Ertem'in açıklamasında Sezen Aksu detayı dikkat çekti:
"Ayrıca Sezen’im de yani Sezen Aksu masraflarını üstlenmek istedi. İyi ki böyle güzel gönüllerle çevrelendim, hayat sana teşekkür ederim"