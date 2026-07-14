https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/peskov-kremlin-rus-halkiyla-birlikte-ukraynanin-teror-eylemlerini-onleyen-istihbarat-teskilatlarina-1107241686.html
Peskov: Kremlin Rus halkıyla birlikte, Ukrayna’nın terör eylemlerini önleyen istihbarat teşkilatlarına minnettar
Peskov: Kremlin Rus halkıyla birlikte, Ukrayna’nın terör eylemlerini önleyen istihbarat teşkilatlarına minnettar
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in Rus halkıyla birlikte FSB'nin Ukrayna'nın bir dizi terör saldırısını önlemeye yönelik operasyonundan memnuniyet duyduğunu ve... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T13:51+0300
2026-07-14T13:51+0300
2026-07-14T13:51+0300
dünya
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dmitriy peskov
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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friedrich merz
siber saldırı
yaptırım
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Rus halkıyla birlikte Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Ukrayna'nın bir dizi terör saldırısını önlemeye yönelik operasyonundan memnuniyet duyduğunu ve istihbarat teşkilatlarına minnettar olduğunu ifade etti.Peskov’un bugünkü basın açıklamasından öne çıkan diğer önemli başlıklar ise şöyle oldu:▪️Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri geliştirme sürecinden Rusya’nın dışlanması gerektiği şeklindeki açıklaması, AB pozisyonunun çıkmazda olduğunu gösteriyor. ▪️Rusya'nın katılımı olmadan Ukrayna için güvenlik garantileri oluşturmak imkansız. ▪️AB'nin Rusya'yı Ukrayna meselesinden tamamen dışlama niyeti, Avrupa ülkelerinin çözüm sürecine katılım olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor. ▪️Kremlin, AB'nin siber saldırı suçlamalarını kabul etmiyor, Rusya uzun yıllardır asılsız bir şekilde dahil olmadığı şeylerle suçlanıyor. ▪️Rusya, maruz kaldığı on binlerce yaptırımı aşmayı öğrendi ve bunu yapmaya devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/dmitriyev-ab-burokrasisi-avrupalilarin-beynini-yikarken-kita-kendini-yok-ediyor-1107087053.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ab, friedrich merz, siber saldırı, yaptırım
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ab, friedrich merz, siber saldırı, yaptırım
Peskov: Kremlin Rus halkıyla birlikte, Ukrayna’nın terör eylemlerini önleyen istihbarat teşkilatlarına minnettar
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in Rus halkıyla birlikte FSB'nin Ukrayna'nın bir dizi terör saldırısını önlemeye yönelik operasyonundan memnuniyet duyduğunu ve istihbarat teşkilatlarına minnettar olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin'in Rus halkıyla birlikte Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Ukrayna'nın bir dizi terör saldırısını önlemeye yönelik operasyonundan memnuniyet duyduğunu ve istihbarat teşkilatlarına minnettar olduğunu ifade etti.
Peskov’un bugünkü basın açıklamasından öne çıkan diğer önemli başlıklar ise şöyle oldu:
▪️Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri geliştirme sürecinden Rusya’nın dışlanması gerektiği şeklindeki açıklaması, AB pozisyonunun çıkmazda olduğunu gösteriyor.
▪️Rusya'nın katılımı olmadan Ukrayna için güvenlik garantileri oluşturmak imkansız.
▪️AB'nin Rusya'yı Ukrayna meselesinden tamamen dışlama niyeti, Avrupa ülkelerinin çözüm sürecine katılım olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor.
▪️Kremlin, AB'nin siber saldırı suçlamalarını kabul etmiyor, Rusya uzun yıllardır asılsız bir şekilde dahil olmadığı şeylerle suçlanıyor.
▪️Rusya, maruz kaldığı on binlerce yaptırımı aşmayı öğrendi ve bunu yapmaya devam edecek.