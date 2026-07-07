Avrupa Birliği bürokratları, Avrupa kendi kendini yok ederken hiçbir hatayı kabul etmiyor ve Avrupalıların beynini yıkamaya devam ediyor. Trump, Avrupa’nın varlığını tehlikeye atan ölümcül hataları açıkça dile getiriyor. Ancak Avrupa bürokrasisi herhangi bir yanlışı düzeltmeyi reddediyor. İnsanlara sahte bir iyimserlik telkin edip onları avutuyorlar; Avrupa ise bu sırada göz göre göre kendi kendini yok ediyor.