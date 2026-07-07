https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/dmitriyev-ab-burokrasisi-avrupalilarin-beynini-yikarken-kita-kendini-yok-ediyor-1107087053.html
Dmitriyev: AB bürokrasisi Avrupalıların beynini yıkarken kıta kendini yok ediyor
Dmitriyev: AB bürokrasisi Avrupalıların beynini yıkarken kıta kendini yok ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, AB yönetiminin göç ve enerji politikalarındaki hatalarını gizleyerek halkın beynini yıkadığını... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T23:40+0300
2026-07-07T23:40+0300
2026-07-07T23:40+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
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göç
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donald trump
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X üzerinden yaptığı paylaşımda, göç ve enerji alanında alınan kararların Avrupayı büyük bir krize sürüklediğini belirtti.Trump’ın bu konudaki eleştirilerini haklı bulduğunu belirten Dmitriyev, şu ifadeleri kullandı:Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa’nın göç ve enerji konularında daha dikkatli davranmaması halinde “varlığını koruyamayacağı” uyarısında bulunmuş, kıtanın son 20 yılda “tamamen farklı bir yer haline geldiğini” ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/peskov-avrupa-abdden-guvenlik-garantisi-kalmadigini-anladi-londra-savastan-yana-taraf-oldu-1107081190.html
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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, ab, göç, enerji krizi, avrupa, donald trump
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, ab, göç, enerji krizi, avrupa, donald trump
Dmitriyev: AB bürokrasisi Avrupalıların beynini yıkarken kıta kendini yok ediyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, AB yönetiminin göç ve enerji politikalarındaki hatalarını gizleyerek halkın beynini yıkadığını belirtti. Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa yok olma tehlikesiyle karşı karşıya" yönündeki uyarılarına destek verdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş Birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X üzerinden yaptığı paylaşımda, göç ve enerji alanında alınan kararların Avrupayı büyük bir krize sürüklediğini belirtti.
Trump’ın bu konudaki eleştirilerini haklı bulduğunu belirten Dmitriyev, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa Birliği bürokratları, Avrupa kendi kendini yok ederken hiçbir hatayı kabul etmiyor ve Avrupalıların beynini yıkamaya devam ediyor. Trump, Avrupa’nın varlığını tehlikeye atan ölümcül hataları açıkça dile getiriyor. Ancak Avrupa bürokrasisi herhangi bir yanlışı düzeltmeyi reddediyor. İnsanlara sahte bir iyimserlik telkin edip onları avutuyorlar; Avrupa ise bu sırada göz göre göre kendi kendini yok ediyor.
Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa’nın göç ve enerji konularında daha dikkatli davranmaması halinde “varlığını koruyamayacağı” uyarısında bulunmuş, kıtanın son 20 yılda “tamamen farklı bir yer haline geldiğini” ifade etmişti.