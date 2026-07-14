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Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD saat 21.27'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.Depremin derinliği 8.53 kilometre olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/milasta-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107251982.html
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kahramanmaraş, deprem, deprem son dakika
kahramanmaraş, deprem, deprem son dakika

Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

21:43 14.07.2026 (güncellendi: 21:52 14.07.2026)
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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AFAD saat 21.27'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Depremin derinliği 8.53 kilometre olarak belirlendi.
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