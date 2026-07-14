https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/pazarcikta-42-buyuklugunde-deprem--1107253388.html
Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD saat 21.27'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T21:43+0300
2026-07-14T21:43+0300
2026-07-14T21:52+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.Depremin derinliği 8.53 kilometre olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/milasta-orman-yangini-ekipler-havadan-ve-karadan-mudahale-ediyor-1107251982.html
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kahramanmaraş, deprem, deprem son dakika
kahramanmaraş, deprem, deprem son dakika
Pazarcık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
21:43 14.07.2026 (güncellendi: 21:52 14.07.2026)
AFAD saat 21.27'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Depremin derinliği 8.53 kilometre olarak belirlendi.