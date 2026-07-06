https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/chp-yuksek-disiplin-kurulu-8-tedbir-kararina-itirazi-reddetti-1107039984.html
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 8 tedbir kararına itirazı reddetti
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 8 tedbir kararına itirazı reddetti
Sputnik Türkiye
Tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 7 eski il başkanıyla 1 eski yedek YDK üyesinin tedbir kararına itiraz reddedildi 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T14:57+0300
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 7 eski il başkanı ile 1 eski yedek YDK üyesinin haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti.Kimler hakkındaki tedbir kararlarına itiraz reddedildiCHP YDK, Mahir Polat başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talep edilen 7 eski il başkanı ile 1 eski yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itirazlar görüşüldü.Edinilen bilgiye göre, toplantıda, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk ile eski Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazlar reddedildi.İtirazı reddedilen ve haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında, 13 Temmuz'daki YDK toplantısında son kararın verilmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ahmet-hakan-chp-milletvekili-adnan-beker-kilicdaroglunun-hedef-aldigi-bir-isimdi-1107009002.html
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 8 tedbir kararına itirazı reddetti
Tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 7 eski il başkanıyla 1 eski yedek YDK üyesinin tedbir kararına itiraz reddedildi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 7 eski il başkanı ile 1 eski yedek YDK üyesinin haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti.
Kimler hakkındaki tedbir kararlarına itiraz reddedildi
CHP YDK, Mahir Polat başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talep edilen 7 eski il başkanı ile 1 eski yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itirazlar görüşüldü.
Edinilen bilgiye göre, toplantıda, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk ile eski Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazlar reddedildi.
İtirazı reddedilen ve haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında, 13 Temmuz'daki YDK toplantısında son kararın verilmesi öngörülüyor.