https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesir-ve-muglada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107248807.html
Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T18:07+0300
2026-07-14T18:07+0300
2026-07-14T18:07+0300
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muğla
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
balıkesir belediyesi
muğla orman bölge müdürlüğü
muğla valiliği
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Balıkesir'de Macarlar Mahallesi yakınlarında arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Muğla'da ise Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Her iki bölgede de alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesirde-gok-gurultulu-saganak-yangina-neden-oldu-1107228707.html
türki̇ye
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muğla, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla valiliği
muğla, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla valiliği
Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
Balıkesir'de Macarlar Mahallesi yakınlarında arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Muğla'da ise Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Her iki bölgede de alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.