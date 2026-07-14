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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesir-ve-muglada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107248807.html
Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Balıkesir'de Macarlar Mahallesi yakınlarında arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Muğla'da ise Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Her iki bölgede de alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesirde-gok-gurultulu-saganak-yangina-neden-oldu-1107228707.html
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muğla, balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla valiliği

Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

18:07 14.07.2026
© AA / Miraç KayaOrman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / Miraç Kaya
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
Balıkesir'de Macarlar Mahallesi yakınlarında arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Muğla'da ise Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Her iki bölgede de alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yıldırımın isabet etmesiyle alev alan ağaçlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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