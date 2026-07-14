https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesir-ve-muglada-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1107248807.html

Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir ve Muğla'da orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

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Balıkesir'de Macarlar Mahallesi yakınlarında arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına, Muğla'da ise Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Her iki bölgede de alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/balikesirde-gok-gurultulu-saganak-yangina-neden-oldu-1107228707.html

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