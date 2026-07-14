https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/meclisten-gecti-en-dusuk-emekli-ayligi-belli-oldu-1107250583.html

Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı belli oldu

Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı belli oldu

Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T19:21+0300

2026-07-14T19:21+0300

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emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

tbmm

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

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En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sgkdan-elden-maas-odeyene-agir-yaptirim-cezalar-396-bin-tlyi-buluyor-1107204675.html

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