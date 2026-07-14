https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/meclisten-gecti-en-dusuk-emekli-ayligi-belli-oldu-1107250583.html
Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı belli oldu
Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı belli oldu
Sputnik Türkiye
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T19:21+0300
2026-07-14T19:21+0300
2026-07-14T19:21+0300
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emekli maaşı
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En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/sgkdan-elden-maas-odeyene-agir-yaptirim-cezalar-396-bin-tlyi-buluyor-1107204675.html
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tl, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tl, emekli, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı belli oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde kabul edildi.
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.