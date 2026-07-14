https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/lubnanli-uzmandan-ucmdeki-abd-baskisina-tepki-yargi-bagimsizligi-batinin-cikarlarina-dokundugu-an-1107249521.html

Lübnanlı uzmandan UCM'deki ABD baskısına tepki: Yargı bağımsızlığı Batı'nın çıkarlarına dokunduğu an bitiyor

Lübnanlı uzmandan UCM'deki ABD baskısına tepki: Yargı bağımsızlığı Batı'nın çıkarlarına dokunduğu an bitiyor

Sputnik Türkiye

Lübnanlı kamu hukuku uzmanı Ali Fadlallah, ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik geniş çaplı baskı kampanyasının kurumun işleyişini... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T18:49+0300

2026-07-14T18:49+0300

2026-07-14T18:49+0300

dünya

abd

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

abd dışişleri bakanlığı

washington

batı

beyaz saray

kerim han

roma statüsü

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096347869_0:38:748:459_1920x0_80_0_0_eb454033c83a20eceb3f2daee3e64638.png

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin "Amerikan egemenliğine tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) karşı kapsamlı bir kampanya başlattığını duyurdu.Söz konusu girişimi Sputnik’e değerlendiren uluslararası hakem ve Lübnan El-Maaref Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Fadlallah, Beyaz Saray’ın sert baskılarının UCM’yi işlevsiz hale getirdiğine dikkat çekti.‘Uluslararası hukuk hiçe sayılıyor’Kulislerde UCM Başsavcısı Kerim Han’a bu kurumun esasen Afrika ve Rusya temsilcilerini yargılamak için kurulduğunun hissettirildiğini belirten Fadlallah, şunları kaydetti:‘Bugüne kadar hiçbir Batılı lidere hesap sorulmadı’UCM’ye yöneltilen “taraflılık ve siyasallaşma” eleştirilerinin haklı olduğunu ve Roma Statüsü’nün tüm tarihinin bunu teyit ettiğini belirten uzman, kurumun birçok uluslararası merci gibi mali ve siyasi şantaja boyun eğdiğini dile getirdi.Fadlallah, günümüz uluslararası hukuk düzeninin köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, “Dünya halklarının ihtiyacı, küresel hegemonların iradesini meşrulaştıran yapılara değil, adil bir mekanizmaya sahip olmaktır. Uluslararası hukuk sistemi radikal biçimde yeniden ele alınarak kapsamlı şekilde reforme edilmelidir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/uluslararasi-ceza-mahkemesi-abdnin-kendisine-karsi-baslattigi-kampanya-ile-ilgili-yorum-yapmayi-1107245881.html

washington

batı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd dışişleri bakanlığı, washington, batı, beyaz saray, kerim han, roma statüsü, benyamin netanyahu, yoav galant, afrika, rusya