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Lübnanlı uzmandan UCM'deki ABD baskısına tepki: Yargı bağımsızlığı Batı'nın çıkarlarına dokunduğu an bitiyor
Lübnanlı uzmandan UCM'deki ABD baskısına tepki: Yargı bağımsızlığı Batı'nın çıkarlarına dokunduğu an bitiyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı kamu hukuku uzmanı Ali Fadlallah, ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik geniş çaplı baskı kampanyasının kurumun işleyişini... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T18:49+0300
2026-07-14T18:49+0300
2026-07-14T18:49+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin "Amerikan egemenliğine tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) karşı kapsamlı bir kampanya başlattığını duyurdu.Söz konusu girişimi Sputnik’e değerlendiren uluslararası hakem ve Lübnan El-Maaref Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Fadlallah, Beyaz Saray’ın sert baskılarının UCM’yi işlevsiz hale getirdiğine dikkat çekti.‘Uluslararası hukuk hiçe sayılıyor’Kulislerde UCM Başsavcısı Kerim Han’a bu kurumun esasen Afrika ve Rusya temsilcilerini yargılamak için kurulduğunun hissettirildiğini belirten Fadlallah, şunları kaydetti:‘Bugüne kadar hiçbir Batılı lidere hesap sorulmadı’UCM’ye yöneltilen “taraflılık ve siyasallaşma” eleştirilerinin haklı olduğunu ve Roma Statüsü’nün tüm tarihinin bunu teyit ettiğini belirten uzman, kurumun birçok uluslararası merci gibi mali ve siyasi şantaja boyun eğdiğini dile getirdi.Fadlallah, günümüz uluslararası hukuk düzeninin köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, “Dünya halklarının ihtiyacı, küresel hegemonların iradesini meşrulaştıran yapılara değil, adil bir mekanizmaya sahip olmaktır. Uluslararası hukuk sistemi radikal biçimde yeniden ele alınarak kapsamlı şekilde reforme edilmelidir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/uluslararasi-ceza-mahkemesi-abdnin-kendisine-karsi-baslattigi-kampanya-ile-ilgili-yorum-yapmayi-1107245881.html
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abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd dışişleri bakanlığı, washington, batı, beyaz saray, kerim han, roma statüsü, benyamin netanyahu, yoav galant, afrika, rusya
abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd dışişleri bakanlığı, washington, batı, beyaz saray, kerim han, roma statüsü, benyamin netanyahu, yoav galant, afrika, rusya
Lübnanlı uzmandan UCM'deki ABD baskısına tepki: Yargı bağımsızlığı Batı'nın çıkarlarına dokunduğu an bitiyor
Lübnanlı kamu hukuku uzmanı Ali Fadlallah, ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yönelik geniş çaplı baskı kampanyasının kurumun işleyişini fiilen felce uğrattığını belirterek, “UCM, Batı’nın siyasi ve mali şantajına karşı tamamen savunmasız kaldı; yargı dürüstlüğü siyasi konjonktüre kurban edildi” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin "Amerikan egemenliğine tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) karşı kapsamlı bir kampanya başlattığını duyurdu.
Söz konusu girişimi Sputnik’e değerlendiren uluslararası hakem ve Lübnan El-Maaref Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Fadlallah, Beyaz Saray’ın sert baskılarının UCM’yi işlevsiz hale getirdiğine dikkat çekti.
Beyaz Saray’ın uyguladığı ağır baskı, UCM’yi sadece finansmandan mahrum bırakmakla kalmıyor, çalışmalarını fiilen felç ediyor. Mahkemenin faaliyetleri Batı'nın çıkarlarına dokunduğu anda yargı bağımsızlığı sona eriyor.
‘Uluslararası hukuk hiçe sayılıyor’
Kulislerde UCM Başsavcısı Kerim Han’a bu kurumun esasen Afrika ve Rusya temsilcilerini yargılamak için kurulduğunun hissettirildiğini belirten Fadlallah, şunları kaydetti:
Ancak mahkemenin örneğin Ortadoğu’daki krizde objektif davranmaya çalışarak (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu ve (Savunma Bakanı) Yoav Galant hakkında tutuklama kararı çıkarmaya yönelmesi, Washington’un öfkesini tetikledi. ABD, her zamanki gibi uluslararası hukuku hiçe saydığını bir kez daha gösterdi.
‘Bugüne kadar hiçbir Batılı lidere hesap sorulmadı’
UCM’ye yöneltilen “taraflılık ve siyasallaşma” eleştirilerinin haklı olduğunu ve Roma Statüsü’nün tüm tarihinin bunu teyit ettiğini belirten uzman, kurumun birçok uluslararası merci gibi mali ve siyasi şantaja boyun eğdiğini dile getirdi.
Mahkeme bugüne kadar hiçbir Batılı lidere ya da üst düzey yetkiliye hesap soramadı. Mahkemenin kurucularının iyi niyetli hedefleri; tarafgirlik, kayırmacılık ve rüşvet skandallarıyla ayaklar altına alındı. Üst düzey UCM görevlilerinin rüşvet ve delil tahrifi olaylarına karıştığı görüldü. Gerçek hakimlik dürüstlüğü ve objektiflik, siyasi konjonktüre kurban edildi.
Fadlallah, günümüz uluslararası hukuk düzeninin köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, “Dünya halklarının ihtiyacı, küresel hegemonların iradesini meşrulaştıran yapılara değil, adil bir mekanizmaya sahip olmaktır. Uluslararası hukuk sistemi radikal biçimde yeniden ele alınarak kapsamlı şekilde reforme edilmelidir” dedi.