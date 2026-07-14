https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/uluslararasi-ceza-mahkemesi-abdnin-kendisine-karsi-baslattigi-kampanya-ile-ilgili-yorum-yapmayi-1107245881.html

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin kendisine karşı başlattığı kampanya ile ilgili yorum yapmayı reddetti

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin kendisine karşı başlattığı kampanya ile ilgili yorum yapmayı reddetti

Sputnik Türkiye

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin kendisine karşı ‘Amerikan egemenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak’ amacıyla geniş çaplı bir kampanya başlattığı... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T16:14+0300

2026-07-14T16:14+0300

2026-07-14T16:14+0300

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Amerikan egemenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak’ amacıyla mahkemeye karşı geniş çaplı bir kampanya başlattığı yönündeki açıklaması ile ilgili yorum yapmmayı reddetti.UCM Basın Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şimdiki aşamada bu konu hakkında yorum yapmayacağız” ifadelerini kullandı.‘ABD Dışişleri Bakanlığı, UCM'ye yönelik kampanya başlatıldığını açıklamıştı’Daha önce ABD hükümeti, UCM’nin ABD'nin egemenliğine yönelik ‘oluşturduğu tehdidi’ ortadan kaldırmayı hedeflediğini bildirmişti.Açıklamada, bu girişimin UCM'nin ‘ABD'nin egemenliğini tehdit etme yeteneğini sistematik olarak etkisiz hale getirmek’ amacıyla hükümetin tüm birimlerinin katılımıyla yürütüleceği vurgulanmıştı.UCM'nin ABD askerleri ve yetkilileri üzerinde yargı yetkisinin ABD tarafından hiçbir zaman kabul edilmediğine işaret edilen açıklamada, Mahkemenin daha önce ABD'li askerler ve istihbarat görevlileri hakkında soruşturma açtığı ve bu dosyaları kapatmayı reddettiği kaydedilmişti.Açıklamada, "UCM'nin Amerikalılar için oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik girişimde hiçbir diplomatik seçenek göz ardı edilmeyecek" ifadesine yer verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/rusya-guvenlik-konseyi-ucm-hibrit-savasin-hukuki-silahina-donustu-1106005192.html

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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, abd, haberler, abd dışişleri bakanlığı