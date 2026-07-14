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Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin kendisine karşı başlattığı kampanya ile ilgili yorum yapmayı reddetti
Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin kendisine karşı başlattığı kampanya ile ilgili yorum yapmayı reddetti
Sputnik Türkiye
Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin kendisine karşı ‘Amerikan egemenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak’ amacıyla geniş çaplı bir kampanya başlattığı... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Amerikan egemenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak’ amacıyla mahkemeye karşı geniş çaplı bir kampanya başlattığı yönündeki açıklaması ile ilgili yorum yapmmayı reddetti.UCM Basın Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şimdiki aşamada bu konu hakkında yorum yapmayacağız” ifadelerini kullandı.‘ABD Dışişleri Bakanlığı, UCM'ye yönelik kampanya başlatıldığını açıklamıştı’Daha önce ABD hükümeti, UCM’nin ABD'nin egemenliğine yönelik ‘oluşturduğu tehdidi’ ortadan kaldırmayı hedeflediğini bildirmişti.Açıklamada, bu girişimin UCM'nin ‘ABD'nin egemenliğini tehdit etme yeteneğini sistematik olarak etkisiz hale getirmek’ amacıyla hükümetin tüm birimlerinin katılımıyla yürütüleceği vurgulanmıştı.UCM'nin ABD askerleri ve yetkilileri üzerinde yargı yetkisinin ABD tarafından hiçbir zaman kabul edilmediğine işaret edilen açıklamada, Mahkemenin daha önce ABD'li askerler ve istihbarat görevlileri hakkında soruşturma açtığı ve bu dosyaları kapatmayı reddettiği kaydedilmişti.Açıklamada, "UCM'nin Amerikalılar için oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik girişimde hiçbir diplomatik seçenek göz ardı edilmeyecek" ifadesine yer verilmişti.
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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, abd, haberler, abd dışişleri bakanlığı
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, abd, haberler, abd dışişleri bakanlığı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin kendisine karşı başlattığı kampanya ile ilgili yorum yapmayı reddetti

16:14 14.07.2026
© AP Photo / Peter DejongUluslararası Ceza Mahkemesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Peter Dejong
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD'nin kendisine karşı ‘Amerikan egemenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak’ amacıyla geniş çaplı bir kampanya başlattığı yönündeki açıklaması ile ilgili yorum yapmmayı reddetti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Amerikan egemenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak’ amacıyla mahkemeye karşı geniş çaplı bir kampanya başlattığı yönündeki açıklaması ile ilgili yorum yapmmayı reddetti.
UCM Basın Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şimdiki aşamada bu konu hakkında yorum yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

‘ABD Dışişleri Bakanlığı, UCM'ye yönelik kampanya başlatıldığını açıklamıştı’

Daha önce ABD hükümeti, UCM’nin ABD'nin egemenliğine yönelik ‘oluşturduğu tehdidi’ ortadan kaldırmayı hedeflediğini bildirmişti.
Açıklamada, bu girişimin UCM'nin ‘ABD'nin egemenliğini tehdit etme yeteneğini sistematik olarak etkisiz hale getirmek’ amacıyla hükümetin tüm birimlerinin katılımıyla yürütüleceği vurgulanmıştı.
UCM'nin ABD askerleri ve yetkilileri üzerinde yargı yetkisinin ABD tarafından hiçbir zaman kabul edilmediğine işaret edilen açıklamada, Mahkemenin daha önce ABD'li askerler ve istihbarat görevlileri hakkında soruşturma açtığı ve bu dosyaları kapatmayı reddettiği kaydedilmişti.
Açıklamada, "UCM'nin Amerikalılar için oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik girişimde hiçbir diplomatik seçenek göz ardı edilmeyecek" ifadesine yer verilmişti.
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