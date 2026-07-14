https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossardin-transferini-kapa-bildirdi-1107244936.html
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi
Sputnik Türkiye
Beşikaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T17:10+0300
2026-07-14T17:10+0300
2026-07-14T17:10+0300
spor
beşiktaş
kap
leandro trossard
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/06/1044440193_0:0:792:446_1920x0_80_0_0_0a872aef80a4c9f0e13de91b5aeeac66.jpg
Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossard-transferinde-mutlu-sona-ulasti--1107228042.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/06/1044440193_80:0:720:480_1920x0_80_0_0_1b25a745402af0ddc2dbfe090410319d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, kap, leandro trossard
beşiktaş, kap, leandro trossard
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi
Beşikaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.