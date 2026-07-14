https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossardin-transferini-kapa-bildirdi-1107244936.html

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi

Sputnik Türkiye

Beşikaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T17:10+0300

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spor

beşiktaş

kap

leandro trossard

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Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossard-transferinde-mutlu-sona-ulasti--1107228042.html

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beşiktaş, kap, leandro trossard