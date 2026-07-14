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Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi
Sputnik Türkiye
Beşikaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T17:10+0300
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spor
beşiktaş
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leandro trossard
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Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/besiktas-leandro-trossard-transferinde-mutlu-sona-ulasti--1107228042.html
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beşiktaş, kap, leandro trossard
beşiktaş, kap, leandro trossard

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferini KAP'a bildirdi

17:10 14.07.2026
© DHABeşiktaş, logo
Beşiktaş, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© DHA
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Beşikaş, Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Siyah beyazlılar, Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) bildirdi.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Leandro Trossard - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
SPOR
Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı
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