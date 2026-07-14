“Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmelere ve Avrupalıların, Rusya ile ABD arasındaki mevcut anlaşmaları sabote etmek amacıyla giriştiği yeni oyunlara dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de defalarca vurguladığı gibi, eğer anlaşmalara uyulmazsa, Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığındaki konuşmasında net bir şekilde ortaya koyduğu hedeflere nasıl ulaşacağımızı çok iyi biliyoruz.”