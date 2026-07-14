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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/lavrov-avrupa-alaska-anlasmasini-bozmaya-calisiyor-1107243655.html
Lavrov: Avrupa, Alaska anlaşmasını bozmaya çalışıyor
Lavrov: Avrupa, Alaska anlaşmasını bozmaya çalışıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik varılan anlaşmaları bozmak için elinden geleni... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T14:47+0300
2026-07-14T14:49+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çad Dışişleri Bakanı Abdoulaye Sabre Fadoul ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Lavrov'un basın toplantısında öne çıkan diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/peskov-kremlin-rus-halkiyla-birlikte-ukraynanin-teror-eylemlerini-onleyen-istihbarat-teskilatlarina-1107241686.html
rusya
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, avrupa, abd, alaska, afrika, i̇ran
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, avrupa, abd, alaska, afrika, i̇ran

Lavrov: Avrupa, Alaska anlaşmasını bozmaya çalışıyor

14:47 14.07.2026 (güncellendi: 14:49 14.07.2026)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinСобрание членов Российского совета по международным делам в Москве
Собрание членов Российского совета по международным делам в Москве - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ABD arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik varılan anlaşmaları bozmak için elinden geleni yaptığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çad Dışişleri Bakanı Abdoulaye Sabre Fadoul ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmelere ve Avrupalıların, Rusya ile ABD arasındaki mevcut anlaşmaları sabote etmek amacıyla giriştiği yeni oyunlara dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de defalarca vurguladığı gibi, eğer anlaşmalara uyulmazsa, Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığındaki konuşmasında net bir şekilde ortaya koyduğu hedeflere nasıl ulaşacağımızı çok iyi biliyoruz.”
Lavrov'un basın toplantısında öne çıkan diğer açıklamaları:
Ukrayna rejimi artık korsanlığı da aşarak doğrudan teröre başvuruyor.
Ukrayna, Türkiye'ye uzanan Mavi Akım doğalgaz bor hattı altyapısına düzenli olarak terör saldırıları gerçekleştiriyor; Moskova bu konuda Ankara'dan sert bir tepki bekliyor.
Trump'ın “Alaska anlaşmalarının artık geçerli olmadığını” ya da bunların “tarihe gömüldüğünü” söylediği yok; bunu iddia edenler Avrupa ve Kiev yönetimi.
Rusya, her şeye rağmen Afrika ülkelerine yönelik gıda tedariki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek.
Batı, Ukraynalı militanları kullanarak Rusya'nın Sahra-Sahel bölgesindeki ülkelerle olan ilişkilerini bozmaya çalışıyor.
Rusya, Sahel ülkelerinin ulusal silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetini artırmasına ve askeri personelinin eğitilmesine yardımcı olmayı sürdürecek.
Çad Cumhurbaşkanı, üçüncü Rusya-Afrika Zirvesi'ne bizzat katılacak.
Rusya ile Afrika arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin önemi, sonbaharda yapılacak zirvede bir kez daha resmen tescillenecek.
İran'a yönelik saldırılar, çözüm kapılarını tamamen kapatıyor.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
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