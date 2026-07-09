https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/metruk-binadaki-cinayet-cozuldu-is-arkadasini-altin-bilezik-ve-kunyesi-icin-oldurmus-1107133417.html

Metruk binadaki cinayet çözüldü: İş arkadaşını altın bilezik ve künyesi için öldürmüş

Metruk binadaki cinayet çözüldü: İş arkadaşını altın bilezik ve künyesi için öldürmüş

Sputnik Türkiye

Metruk binada yatağın altında cesedi bulunan Gülay Polat cinayetinde sır perdesi aralandı. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtları ve teknik incelemeleri... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T12:46+0300

2026-07-09T12:46+0300

2026-07-09T12:46+0300

türki̇ye

kartal

metruk yapı

bina

cinayet

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Kartal'ın Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk binada, 6 Temmuz'da yatağın altında Gülay Polat'ın (58) cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.Polis ekipleri, Polat'ın birlikte yaşadığı oğlunun 3 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunduğunu, annesinin iş arkadaşlarının da kendisine ulaşamadıklarını bildirdiğini tespit etti.Güvenlik kameraları şüpheliyi ele verdiAsayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Polat'ın çalıştığı tekstil firmasındaki çalışanların ifadelerine başvurdu.Aralarında "abla-kardeş" ilişkisi olduğu öğrenilen iş arkadaşı Erkan K., ifadesinde Polat'ı her sabah beklediğini ancak işe gelmediğini, daha sonra çocuklarını görmek için Kocaeli'ne gittiğini öne sürdü.İfadesi sırasında sergilediği tavırlardan şüphelenen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince Polat ile Erkan K'nin olay günü buluşarak 07.15'te Esenlik Sokak'a girdiklerini, 07.31'de ise şüphelinin metruk binadan tek başına çıktığını belirledi.Altın bilezik ve künyeyi bozdurduğu tespit edildiSoruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin olayın ardından evine giderek kıyafet değiştirdiğini, iş yerine uğradığını ve daha sonra "Çocuklarımı görmeye gideceğim." bahanesiyle izin alarak kiraladığı araçla önce iki ayrı kuyumcuya, ardından Kocaeli'ne gittiğini belirledi.Kuyumculardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Erkan K'nin Gülay Polat'ın kolundaki altın bilezik ve künyeyi bozdurduğunu, karşılığında toplam 35 gram altın ile 22 bin lira aldığını tespit etti.Adli Tıp raporu cinayetin detaylarını ortaya çıkardıMetruk binada yapılan incelemelerde Gülay Polat'ın cesedi yatağın altına saklanmış halde bulundu.Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Polat'ın elektrik kablosuyla boğularak öldürüldüğü, altın takılarının çıkarılması sırasında ise el bileklerinin zedelendiği ve kanadığı belirlendi.Cinayeti borçlarını ödemek için işlediğini itiraf ettiCep telefonu incelemelerinde, şüphelinin Kocaeli'nde borçlu olduğu bir kişiye ödeme yapmak amacıyla olay günü bu kente gittiği tespit edildi.Gözaltına alınan Erkan K., emniyetteki ifadesinde cinayeti borçları nedeniyle işlediğini kabul etti. Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde yapılan yer gösterme işlemi sırasında da cinayeti itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Soruşturma kapsamında ayrıca, Gülay Polat ile şüphelinin sokakta birlikte yürüdüğü, kısa süre sonra ise Erkan K'nin bölgeden tek başına ayrıldığı anların güvenlik kameralarınca kaydedildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/esinin-cope-attigi-400-bin-lirayi-15-ton-atikta-aradi-gercek-guvenlik-kamerasinda-ortaya-cikti-1107132296.html

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