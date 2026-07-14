https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/isvecli-uzmandan-fuze-savunma-koalisyonu-yorumu-avrupa-super-devleti-kurma-projesinin-parcasi-1107246600.html

İsveçli uzmandan füze savunma koalisyonu yorumu: 'Avrupa süper devleti' kurma projesinin parçası

İsveçli uzmandan füze savunma koalisyonu yorumu: 'Avrupa süper devleti' kurma projesinin parçası

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve dokuz Avrupa ülkesinin katılımıyla duyurulan yeni hava savunma girişimi, Avrupa'nın askeri yapılanmasında Ukrayna'yı entegre etme çabası ve yeni bir... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T17:13+0300

2026-07-14T17:13+0300

2026-07-14T17:13+0300

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Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere ile Ukrayna liderleri, balistik füzelere karşı koalisyon kurduklarını, balistik füze karşıtı ve füze savunma yetenekleri geliştirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu.İsveç Silahlı Kuvvetleri'nden emekli askeri uzman Mikael Valtersson, 'anti-balistik koalisyonu'nun resmi olarak bir ittifak gibi görünmese de pratikte birleşik bir Avrupa füze savunma mimarisi oluşturduğunu belirtti. Sputnik'e yaptığı açıklamada bu girişimi Ukrayna'nın NATO'ya katılımına yönelik olası vetoları aşmanın bir yolu olarak yorumlayan Valtersson, bu hamlenin Ukrayna'yı Avrupa savunma yapısına dolaylı yoldan dahil etme çabası olduğunu ifade etti.Avrupa ülkelerinin Patriot ve Arrow 3 gibi sistemler için hala ABD ve İsrail'e bağımlı olduğunu hatırlatan Valtersson, kıtanın bağımsız bir füze üretim kapasitesine ulaşmasının on yıldan fazla süreceğini savundu.Ukrayna'nın İskender ve Kinjal füzelerine karşı elde ettiği öne sürülen başarı oranlarına da şüpheyle yaklaşan Valtersson, bu verilerin Ukrayna'nın 'hesaplanmış bilgi savaşı stratejisi' olduğunu vurguladı.Avrupa süper devleti projesiSöz konusu koalisyonun gelecek on yıl içinde çok sınırlı bir pratik uygulama alanı bulacağını öngören Valtersson, girişimi Brüksel elitlerinin ulus devletleri devre dışı bırakarak bir 'Avrupa süper devleti' kurma projesinin parçası olarak tanımladı. Valtersson ayrıca projenin, savunma sektörüne daha fazla kaynak aktarılmasını sağlayan siyasi bir deklarasyon niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/dokuz-avrupa-ulkesi-ve-ukrayna-fuze-savunma-koalisyonu-kurma-konusunda-anlasti-1107225556.html

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avrupa, ukrayna, fransa, almanya, patriot, arrow 3, kinjal, ab, avrupa birliği