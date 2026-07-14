Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/isvecli-uzmandan-fuze-savunma-koalisyonu-yorumu-avrupa-super-devleti-kurma-projesinin-parcasi-1107246600.html
İsveçli uzmandan füze savunma koalisyonu yorumu: 'Avrupa süper devleti' kurma projesinin parçası
İsveçli uzmandan füze savunma koalisyonu yorumu: 'Avrupa süper devleti' kurma projesinin parçası
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve dokuz Avrupa ülkesinin katılımıyla duyurulan yeni hava savunma girişimi, Avrupa'nın askeri yapılanmasında Ukrayna'yı entegre etme çabası ve yeni bir... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T17:13+0300
2026-07-14T17:13+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
ukrayna
fransa
almanya
patriot
arrow 3
kinjal
ab
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080184688_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86c073a3eaf16d711bd76d1b08501695.jpg
Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere ile Ukrayna liderleri, balistik füzelere karşı koalisyon kurduklarını, balistik füze karşıtı ve füze savunma yetenekleri geliştirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu.İsveç Silahlı Kuvvetleri'nden emekli askeri uzman Mikael Valtersson, 'anti-balistik koalisyonu'nun resmi olarak bir ittifak gibi görünmese de pratikte birleşik bir Avrupa füze savunma mimarisi oluşturduğunu belirtti. Sputnik'e yaptığı açıklamada bu girişimi Ukrayna'nın NATO'ya katılımına yönelik olası vetoları aşmanın bir yolu olarak yorumlayan Valtersson, bu hamlenin Ukrayna'yı Avrupa savunma yapısına dolaylı yoldan dahil etme çabası olduğunu ifade etti.Avrupa ülkelerinin Patriot ve Arrow 3 gibi sistemler için hala ABD ve İsrail'e bağımlı olduğunu hatırlatan Valtersson, kıtanın bağımsız bir füze üretim kapasitesine ulaşmasının on yıldan fazla süreceğini savundu.Ukrayna'nın İskender ve Kinjal füzelerine karşı elde ettiği öne sürülen başarı oranlarına da şüpheyle yaklaşan Valtersson, bu verilerin Ukrayna'nın 'hesaplanmış bilgi savaşı stratejisi' olduğunu vurguladı.Avrupa süper devleti projesiSöz konusu koalisyonun gelecek on yıl içinde çok sınırlı bir pratik uygulama alanı bulacağını öngören Valtersson, girişimi Brüksel elitlerinin ulus devletleri devre dışı bırakarak bir 'Avrupa süper devleti' kurma projesinin parçası olarak tanımladı. Valtersson ayrıca projenin, savunma sektörüne daha fazla kaynak aktarılmasını sağlayan siyasi bir deklarasyon niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/dokuz-avrupa-ulkesi-ve-ukrayna-fuze-savunma-koalisyonu-kurma-konusunda-anlasti-1107225556.html
ukrayna
fransa
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080184688_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_eef197d68667faf05765416824b8d6ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, ukrayna, fransa, almanya, patriot, arrow 3, kinjal, ab, avrupa birliği
avrupa, ukrayna, fransa, almanya, patriot, arrow 3, kinjal, ab, avrupa birliği

İsveçli uzmandan füze savunma koalisyonu yorumu: 'Avrupa süper devleti' kurma projesinin parçası

17:13 14.07.2026
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği Brüksel
Avrupa Birliği Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
Ukrayna ve dokuz Avrupa ülkesinin katılımıyla duyurulan yeni hava savunma girişimi, Avrupa'nın askeri yapılanmasında Ukrayna'yı entegre etme çabası ve yeni bir savunma harcaması aracı olarak değerlendiriliyor.
Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere ile Ukrayna liderleri, balistik füzelere karşı koalisyon kurduklarını, balistik füze karşıtı ve füze savunma yetenekleri geliştirmeyi amaçladıklarını duyurmuştu.

İsveç Silahlı Kuvvetleri'nden emekli askeri uzman Mikael Valtersson, 'anti-balistik koalisyonu'nun resmi olarak bir ittifak gibi görünmese de pratikte birleşik bir Avrupa füze savunma mimarisi oluşturduğunu belirtti.

Sputnik'e yaptığı açıklamada bu girişimi Ukrayna'nın NATO'ya katılımına yönelik olası vetoları aşmanın bir yolu olarak yorumlayan Valtersson, bu hamlenin Ukrayna'yı Avrupa savunma yapısına dolaylı yoldan dahil etme çabası olduğunu ifade etti.

Avrupa ülkelerinin Patriot ve Arrow 3 gibi sistemler için hala ABD ve İsrail'e bağımlı olduğunu hatırlatan Valtersson, kıtanın bağımsız bir füze üretim kapasitesine ulaşmasının on yıldan fazla süreceğini savundu.

Ukrayna'nın İskender ve Kinjal füzelerine karşı elde ettiği öne sürülen başarı oranlarına da şüpheyle yaklaşan Valtersson, bu verilerin Ukrayna'nın 'hesaplanmış bilgi savaşı stratejisi' olduğunu vurguladı.

Avrupa süper devleti projesi

Söz konusu koalisyonun gelecek on yıl içinde çok sınırlı bir pratik uygulama alanı bulacağını öngören Valtersson, girişimi Brüksel elitlerinin ulus devletleri devre dışı bırakarak bir 'Avrupa süper devleti' kurma projesinin parçası olarak tanımladı.

Valtersson ayrıca projenin, savunma sektörüne daha fazla kaynak aktarılmasını sağlayan siyasi bir deklarasyon niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
DÜNYA
Dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna, füze savunma koalisyonu kurma konusunda anlaştı
Dün, 20:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала