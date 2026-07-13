https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/dokuz-avrupa-ulkesi-ve-ukrayna-fuze-savunma-koalisyonu-kurma-konusunda-anlasti-1107225556.html

Dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna, füze savunma koalisyonu kurma konusunda anlaştı

Dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna, füze savunma koalisyonu kurma konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Fransa'da bir araya gelen dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna'nın füze savunma koalisyonu kurma konusunda anlaştığı öğrenildi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T20:53+0300

2026-07-13T20:53+0300

2026-07-13T20:53+0300

dünya

ab

avrupa birliği

avrupa

ukrayna

fransa

elysee sarayı

koalisyon

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076764548_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_63abfc852c930920ecbf32beb8b9fb8f.jpg

Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere ile Ukrayna liderleri, balistik füzelere karşı koalisyon kurduklarını, balistik füze karşıtı ve füze savunma yetenekleri geliştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.Ortak açıklama, Elysee Sarayı’nın internet sitesinde yayınlandı.Açıklamaya göre, koalisyon mevcut füze savunma sistemlerini tamamlamalı ve Avrupa için ortak yetenekler geliştirmeli. Ülkeler ortak operasyonel şartnameler, teknik çalışma grupları, yönetim mekanizmaları oluşturmayı ve yol haritaları geliştirmeyi hedefliyor. Belgede projenin ‘tamamen savunma amaçlı’ olduğu vurgulanırken, koalisyon ülkelerinin ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüteceği ifade ediliyor.Aynı zamanda ‘kurucular’, ‘ilkelerini ve hedeflerini paylaşan’ diğer ülkeleri de koalisyona katılmaya davet etti.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html

avrupa birliği

ukrayna

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, avrupa birliği, avrupa, ukrayna, fransa, elysee sarayı, koalisyon, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kremlin