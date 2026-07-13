https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/dokuz-avrupa-ulkesi-ve-ukrayna-fuze-savunma-koalisyonu-kurma-konusunda-anlasti-1107225556.html
Dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna, füze savunma koalisyonu kurma konusunda anlaştı
Dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna, füze savunma koalisyonu kurma konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Fransa'da bir araya gelen dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna'nın füze savunma koalisyonu kurma konusunda anlaştığı öğrenildi. 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T20:53+0300
2026-07-13T20:53+0300
2026-07-13T20:53+0300
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Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere ile Ukrayna liderleri, balistik füzelere karşı koalisyon kurduklarını, balistik füze karşıtı ve füze savunma yetenekleri geliştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.Ortak açıklama, Elysee Sarayı’nın internet sitesinde yayınlandı.Açıklamaya göre, koalisyon mevcut füze savunma sistemlerini tamamlamalı ve Avrupa için ortak yetenekler geliştirmeli. Ülkeler ortak operasyonel şartnameler, teknik çalışma grupları, yönetim mekanizmaları oluşturmayı ve yol haritaları geliştirmeyi hedefliyor. Belgede projenin ‘tamamen savunma amaçlı’ olduğu vurgulanırken, koalisyon ülkelerinin ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüteceği ifade ediliyor.Aynı zamanda ‘kurucular’, ‘ilkelerini ve hedeflerini paylaşan’ diğer ülkeleri de koalisyona katılmaya davet etti.Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html
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ab, avrupa birliği, avrupa, ukrayna, fransa, elysee sarayı, koalisyon, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kremlin
ab, avrupa birliği, avrupa, ukrayna, fransa, elysee sarayı, koalisyon, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kremlin
Dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna, füze savunma koalisyonu kurma konusunda anlaştı
Fransa'da bir araya gelen dokuz Avrupa ülkesi ve Ukrayna'nın füze savunma koalisyonu kurma konusunda anlaştığı öğrenildi.
Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere ile Ukrayna liderleri, balistik füzelere karşı koalisyon kurduklarını, balistik füze karşıtı ve füze savunma yetenekleri geliştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.
Ortak açıklama, Elysee Sarayı’nın internet sitesinde yayınlandı.
Açıklamaya göre, koalisyon mevcut füze savunma sistemlerini tamamlamalı ve Avrupa için ortak yetenekler geliştirmeli. Ülkeler ortak operasyonel şartnameler, teknik çalışma grupları, yönetim mekanizmaları oluşturmayı ve yol haritaları geliştirmeyi hedefliyor. Belgede projenin ‘tamamen savunma amaçlı’ olduğu vurgulanırken, koalisyon ülkelerinin ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüteceği ifade ediliyor.
Aynı zamanda ‘kurucular’, ‘ilkelerini ve hedeflerini paylaşan’ diğer ülkeleri de koalisyona katılmaya davet etti.
Rusya, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesinin krizi tırmandırdığını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya giden her türlü silah sevkiyatının Rusya için ‘meşru hedef’ haline geleceğini defalarca vurgulamıştı. Kremlin'den yapılan açıklamalarda da Ukrayna'nın silahlandırılmasının müzakere sürecine zarar verdiği ve ‘ateşle oyun’ olduğu ifade edilmişti.