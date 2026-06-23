https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/akaryakit-sektorunde-sahte-fatura-ve-hayali-ihracat-operasyonu-6-sirkete-el-konuldu-10-sirkete-1106714896.html

Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat" operasyonu: 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat" operasyonu: 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığı operasyonunda, 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T11:34+0300

2026-06-23T11:34+0300

2026-06-23T12:06+0300

ekonomi̇

akın gürlek

i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı

vergi denetim kurulu

masak

akaryakıt

vergi kaçakçılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104703106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_057b917429ce67fa55b5374bb0867b5e.jpg

Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyum atandığını, 27 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Sahte fatura ve hayali ihracat vurgusu yaptıİstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde gerçekleştirilen operasyon hakkındaki detayları paylaşan bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/tuketici-hakem-heyetinden-milyonlarca-surucuyu-ilgilendiren-karar-zarari-akaryakit-istasyonu-1106606359.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akın gürlek, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, vergi denetim kurulu, masak, akaryakıt, vergi kaçakçılığı