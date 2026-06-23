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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/akaryakit-sektorunde-sahte-fatura-ve-hayali-ihracat-operasyonu-6-sirkete-el-konuldu-10-sirkete-1106714896.html
Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat" operasyonu: 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat" operasyonu: 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 9 ilde yapılan akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığı operasyonunda, 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T11:34+0300
2026-06-23T12:06+0300
ekonomi̇
akın gürlek
i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı
vergi denetim kurulu
masak
akaryakıt
vergi kaçakçılığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyum atandığını, 27 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Sahte fatura ve hayali ihracat vurgusu yaptıİstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde gerçekleştirilen operasyon hakkındaki detayları paylaşan bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz."
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akın gürlek, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, vergi denetim kurulu, masak, akaryakıt, vergi kaçakçılığı
akın gürlek, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, vergi denetim kurulu, masak, akaryakıt, vergi kaçakçılığı

Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat" operasyonu: 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

11:34 23.06.2026 (güncellendi: 12:06 23.06.2026)
© AA / Celal GüneşAkaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA / Celal Güneş
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İstanbul merkezli 9 ilde yapılan akaryakıt sektöründeki vergi kaçakçılığı operasyonunda, 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 6 şirkete el konulduğunu, 10 şirkete kayyum atandığını, 27 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Sahte fatura ve hayali ihracat vurgusu yaptı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde gerçekleştirilen operasyon hakkındaki detayları paylaşan bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz."
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