https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/istanbul-valiligi-duyurdu-bu-yollar-trafige-kapatilacak-1107235562.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak trafik... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T11:03+0300
2026-07-14T11:03+0300
2026-07-14T11:03+0300
türki̇ye
i̇stanbul valiliği
yol
15 temmuz
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen trafik planına göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollarBeşiktaş ilçesinde şu noktalar araç trafiğine kapatılacak:15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları da kapanacak15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde ise şu güzergâhlarda trafik akışı durdurulacak:Üsküdar'da kapanacak yollarÜsküdar ilçesinde de aşağıdaki güzergâhlar araç trafiğine kapalı olacak:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/suca-suruklenen-cocuklar-duzenlemesi-tbmmye-sunuldu-15-18-yas-arasina-muebbet-hapis-cezasi-1107234227.html
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i̇stanbul valiliği, yol, 15 temmuz
i̇stanbul valiliği, yol, 15 temmuz
İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında, Beşiktaş, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki birçok güzergâh araç trafiğine kapalı olacak.
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen trafik planına göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.
Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar
Beşiktaş ilçesinde şu noktalar araç trafiğine kapatılacak:
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzey Katılım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları da kapanacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde ise şu güzergâhlarda trafik akışı durdurulacak:
D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi
Üsküdar'da kapanacak yollar
Üsküdar ilçesinde de aşağıdaki güzergâhlar araç trafiğine kapalı olacak:
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım Tophaneli Caddesi Köprü Katılım