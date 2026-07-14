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İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak trafik... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen trafik planına göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollarBeşiktaş ilçesinde şu noktalar araç trafiğine kapatılacak:15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları da kapanacak15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde ise şu güzergâhlarda trafik akışı durdurulacak:Üsküdar'da kapanacak yollarÜsküdar ilçesinde de aşağıdaki güzergâhlar araç trafiğine kapalı olacak:
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i̇stanbul valiliği, yol, 15 temmuz
i̇stanbul valiliği, yol, 15 temmuz

İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

11:03 14.07.2026
© AAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA
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İstanbul Valiliği, yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında, Beşiktaş, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki birçok güzergâh araç trafiğine kapalı olacak.
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen trafik planına göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar

Beşiktaş ilçesinde şu noktalar araç trafiğine kapatılacak:
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım
Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım
Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzey Katılım

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları da kapanacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde ise şu güzergâhlarda trafik akışı durdurulacak:
D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi
D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi

Üsküdar'da kapanacak yollar

Üsküdar ilçesinde de aşağıdaki güzergâhlar araç trafiğine kapalı olacak:
Beylerbeyi Köprü Katılım
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım
Altunizade Kavşağı
Tophaneli Caddesi Köprü Katılım
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