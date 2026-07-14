https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/istanbul-valiligi-duyurdu-bu-yollar-trafige-kapatilacak-1107235562.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak trafik... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T11:03+0300

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türki̇ye

i̇stanbul valiliği

yol

15 temmuz

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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen trafik planına göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollarBeşiktaş ilçesinde şu noktalar araç trafiğine kapatılacak:15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları da kapanacak15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde ise şu güzergâhlarda trafik akışı durdurulacak:Üsküdar'da kapanacak yollarÜsküdar ilçesinde de aşağıdaki güzergâhlar araç trafiğine kapalı olacak:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/suca-suruklenen-cocuklar-duzenlemesi-tbmmye-sunuldu-15-18-yas-arasina-muebbet-hapis-cezasi-1107234227.html

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i̇stanbul valiliği, yol, 15 temmuz