İslam Memiş: Savaş yok soygun var!

Bugüne kadar ‘manipülasyon piyasasını’ kabul etmeyen yatırımcı, bu sürecin yıl sonuna kadar devam edeceğini kabullense iyi olur. Bir başka açıdan finansal piyasalarda ‘teknik ve mantık olarak okunamayan’ bir piyasa olduğunu kabullense iyi olur. Kontrol artık onlara geçti, verdikleri kadar yatırımcı alır. Finansal piyasalarda ‘al-sat, para kazan’ dönemi bitti. Gerçek savaşı ve enflasyonu fiyatlayan altın 6 bin dolar seviyesindeydi. Şu anda nerede, 4 bin dolar seviyesinde. Gümüş 140 dolar olması gerekirken 58 dolar seviyesinde. Bu sürecin adına ‘yasal soygun’ diyorum. Kimseye hesap soramazsınız. Açıklamalarla sert düşüşler, sert yükselişler her gün yaşanıyor. Evet 6 aydan beri her gün farklı bir piyasa var.