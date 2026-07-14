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İslam Memiş: Savaş yok soygun var!
İslam Memiş: Savaş yok soygun var!
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Piyasalar uzmanı İslam Memiş, ABD-İsrail ve İran çatışmasında altının düşüşünü değerlendirdi. Memiş bugünkü yazısında "İsrail’in bölgesel savaş istediğini, ABD... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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"Savaş yok soygun var!" başlıklı yazısında piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşesinde düşen altın ve gümüşün durumunu kaleme aldı. Memiş yazısında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/eric-trumpin-bitcoin-yatirimi-agir-darbe-aldi-serveti-600-milyon-dolar-eridi-1107222768.html
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i̇slam memiş, altın, gümüş
i̇slam memiş, altın, gümüş

İslam Memiş: Savaş yok soygun var!

07:24 14.07.2026
© AAİslam Memiş
İslam Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA
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Piyasalar uzmanı İslam Memiş, ABD-İsrail ve İran çatışmasında altının düşüşünü değerlendirdi. Memiş bugünkü yazısında "İsrail’in bölgesel savaş istediğini, ABD dahil olmasa da İsrail’in İran’a saldırılarını devam ettireceğini geçen ay yazdığımı anımsatmak isterim" ifadelerini kullandı.
"Savaş yok soygun var!" başlıklı yazısında piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşesinde düşen altın ve gümüşün durumunu kaleme aldı. Memiş yazısında şunları kaydetti:

Para piyasaları gerçek bir savaşı satın almadı. Para piyasaları gerçek enflasyonu satın almadı. Sadece “Manipülasyon” yapmak, savaşın maliyetini çıkarmak, yeni sistemi kurmak için enflasyonu patlatmak, onlar için kazançlı oldu. Taraflar, perde arkasındaki taraflar, bilerek ve isteyerek savaşın devam etmesini istiyor. Hatta öyle bir iddia var ki; ABD senatosunun Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham’ı Mossad’ın öldürdüğü; ABD İran’a saldırılara devam etmezse sıranın Trump’a geleceği mesajı verilmiş!

İsrail’in bölgesel savaş istediğini, ABD dahil olmasa da İsrail’in İran’a saldırılarını devam ettireceğini geçen ay yazdığımı anımsatmak isterim.
Bugüne kadar ‘manipülasyon piyasasını’ kabul etmeyen yatırımcı, bu sürecin yıl sonuna kadar devam edeceğini kabullense iyi olur. Bir başka açıdan finansal piyasalarda ‘teknik ve mantık olarak okunamayan’ bir piyasa olduğunu kabullense iyi olur. Kontrol artık onlara geçti, verdikleri kadar yatırımcı alır. Finansal piyasalarda ‘al-sat, para kazan’ dönemi bitti. Gerçek savaşı ve enflasyonu fiyatlayan altın 6 bin dolar seviyesindeydi. Şu anda nerede, 4 bin dolar seviyesinde. Gümüş 140 dolar olması gerekirken 58 dolar seviyesinde. Bu sürecin adına ‘yasal soygun’ diyorum. Kimseye hesap soramazsınız. Açıklamalarla sert düşüşler, sert yükselişler her gün yaşanıyor. Evet 6 aydan beri her gün farklı bir piyasa var.
Peki bu soygun bu yıl yatırımcıya neyi gösteriyor? - Merkez bankalarının bile önünü göremediği bir süreçte kısa vadeli işlemlerden uzak durulmasını, - ABD merkezli küresel bir krizin geldiğini, - Altın ve gümüş gibi metaller gerçek bir para ve sınırlı bir varlıktır, var olana sahip çıkılması gerektiğini, - Piyasaların gerçek rakamlarla değil algıyla yönetildiğini, - Pasif gelir için ek iş yapmaya başlamamız gerektiğini, - Az harcama, çok tasarruf yapmamız gerektiğini, - Her şeyin kontrollü bir süreçten kontrolsüz bir sürece geçebileceğini. Bu manipülasyon çabaları küresel bir çöküşü beraberinde getirir.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
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