https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iranin-guneyinde-pes-pese-patlamalar-bandar-abbasta-en-az-bes-patlama-sesi-duyuldu-1107240029.html
İran'ın güneyinde peş peşe patlamalar: Bandar Abbas'ta en az beş patlama sesi duyuldu
İran'ın güneyinde peş peşe patlamalar: Bandar Abbas'ta en az beş patlama sesi duyuldu
Sputnik Türkiye
İran'ın güneyindeki stratejik liman kenti Bandar Abbas'ta peş peşe patlamalar meydana geldi. İran devlet televizyonu, kentin batısında en az beş patlama... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T13:07+0300
2026-07-14T13:07+0300
2026-07-14T13:29+0300
i̇ran
hürmüz boğazı
ortadoğu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı kıyısında bulunan stratejik liman kenti Bandar Abbas'ta peş peşe patlamalar meydana geldi.İran devlet televizyonunun aktardığı bilgiye göre, kentin batı kesiminde kısa aralıklarla en az beş patlama sesi duyuldu.Patlamaların ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olayın nedenine ilişkin de bilgi paylaşılmadı.Yetkililerden henüz açıklama gelmediİranlı yetkililer, patlamaların kaynağı konusunda henüz resmi bir değerlendirmede bulunmadı.Patlamaların askeri bir saldırı, teknik arıza ya da başka bir nedenle meydana gelip gelmediği ise henüz netlik kazanmadı.Gerilim sürüyorBandar Abbas'taki patlamalar, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin devam ettiği bir dönemde yaşandı.8 Temmuz'dan bu yana ABD ordusu, İran'a yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğini açıklarken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bu operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine misilleme olduğunu savundu.İran ise söz konusu saldırılara karşılık olarak Orta Doğu'nun farklı noktalarındaki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-israildeki-askeri-tanker-ucaklarinin-tahliyesini-durdurdu-1107239380.html
i̇ran
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i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd
İran'ın güneyinde peş peşe patlamalar: Bandar Abbas'ta en az beş patlama sesi duyuldu
13:07 14.07.2026 (güncellendi: 13:29 14.07.2026)
İran'ın güneyindeki stratejik liman kenti Bandar Abbas'ta peş peşe patlamalar meydana geldi. İran devlet televizyonu, kentin batısında en az beş patlama sesinin duyulduğunu duyururken, patlamaların nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Olay, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin gölgesinde yaşandı.
İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı kıyısında bulunan stratejik liman kenti Bandar Abbas'ta peş peşe patlamalar meydana geldi.
İran devlet televizyonunun aktardığı bilgiye göre, kentin batı kesiminde kısa aralıklarla en az beş patlama sesi duyuldu.
Patlamaların ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olayın nedenine ilişkin de bilgi paylaşılmadı.
Yetkililerden henüz açıklama gelmedi
İranlı yetkililer, patlamaların kaynağı konusunda henüz resmi bir değerlendirmede bulunmadı.
Patlamaların askeri bir saldırı, teknik arıza ya da başka bir nedenle meydana gelip gelmediği ise henüz netlik kazanmadı.
Bandar Abbas'taki patlamalar, ABD ile İran
arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin devam ettiği bir dönemde yaşandı.
8 Temmuz'dan bu yana ABD ordusu, İran'a yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğini açıklarken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)
bu operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan
geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine misilleme olduğunu savundu.
İran ise söz konusu saldırılara karşılık olarak Orta Doğu'nun farklı noktalarındaki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.