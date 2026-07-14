https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iranin-guneyinde-pes-pese-patlamalar-bandar-abbasta-en-az-bes-patlama-sesi-duyuldu-1107240029.html

İran'ın güneyinde peş peşe patlamalar: Bandar Abbas'ta en az beş patlama sesi duyuldu

İran'ın güneyinde peş peşe patlamalar: Bandar Abbas'ta en az beş patlama sesi duyuldu

Sputnik Türkiye

İran'ın güneyindeki stratejik liman kenti Bandar Abbas'ta peş peşe patlamalar meydana geldi. İran devlet televizyonu, kentin batısında en az beş patlama... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T13:07+0300

2026-07-14T13:07+0300

2026-07-14T13:29+0300

i̇ran

hürmüz boğazı

ortadoğu

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı kıyısında bulunan stratejik liman kenti Bandar Abbas'ta peş peşe patlamalar meydana geldi.İran devlet televizyonunun aktardığı bilgiye göre, kentin batı kesiminde kısa aralıklarla en az beş patlama sesi duyuldu.Patlamaların ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, olayın nedenine ilişkin de bilgi paylaşılmadı.Yetkililerden henüz açıklama gelmediİranlı yetkililer, patlamaların kaynağı konusunda henüz resmi bir değerlendirmede bulunmadı.Patlamaların askeri bir saldırı, teknik arıza ya da başka bir nedenle meydana gelip gelmediği ise henüz netlik kazanmadı.Gerilim sürüyorBandar Abbas'taki patlamalar, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin devam ettiği bir dönemde yaşandı.8 Temmuz'dan bu yana ABD ordusu, İran'a yönelik çeşitli saldırılar düzenlediğini açıklarken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bu operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik eylemlerine misilleme olduğunu savundu.İran ise söz konusu saldırılara karşılık olarak Orta Doğu'nun farklı noktalarındaki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-israildeki-askeri-tanker-ucaklarinin-tahliyesini-durdurdu-1107239380.html

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i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd