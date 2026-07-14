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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-israildeki-askeri-tanker-ucaklarinin-tahliyesini-durdurdu-1107239380.html
ABD, İsrail'deki askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurdu
ABD, İsrail'deki askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurdu
Sputnik Türkiye
ABD'nin İran ile artan gerilim nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı bildirildi... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T12:58+0300
2026-07-14T13:36+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD'nin, İran ile yeniden tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurduğu bildirildi.The Times of Israel'in haberine göre, ABD'nin tahliye sürecini askıya aldığı askeri hava filosunda, aylardır bölgede konuşlu bulunan yaklaşık 75 yakıt ikmal ve kargo uçağı yer alıyor. Haberde ayrıca, tahliye kararının durdurulmasının ardından gece saatlerinde dört yeni Amerikan askeri uçağının daha Ben Gurion Havalimanı'na indiği belirtildi.İsrailli yetkililer ise havalimanında sivil uçaklar için ciddi park alanı sıkıntısı yaşandığını ifade etti. Yetkililer, ABD askeri uçaklarının tahliyesinin yeniden başlamaması durumunda, seyahat trafiğinin en yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 50 bin yolcu biletinin iptal edilmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar öncesinde Ben Gurion Havalimanı'na yapılan yoğun Amerikan askeri yığınağı nedeniyle kriz yaşandığı belirtildi. İsrail hava sahasının kapanmasına yol açan gelişmelerin ardından havalimanına konuşlandırılan askeri uçakların bir kısmının, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında gerilimin azalmasıyla haziran ayı sonunda geri çekilmeye başlandığı kaydedildi.Ancak son dönemde artan gerilim nedeniyle söz konusu tahliye sürecinin tamamen durdurulduğu ifade edildi.İsrail ve ABD yönetimlerinin, İran'a yönelik saldırılar sonrasında Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan Amerikan askeri uçaklarının tahliyesini hızlandırma konusunda 26 Haziran'da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abdden-dikkat-ceken-hamle-israildeki-yakit-ikmal-ucaklarinin-bir-kismi-geri-cekiliyor-1106545305.html
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, abd
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, abd

ABD, İsrail'deki askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurdu

12:58 14.07.2026 (güncellendi: 13:36 14.07.2026)
© AP Photo / Ohad ZwigenbergBen Gurion Havalimanı
Ben Gurion Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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ABD'nin İran ile artan gerilim nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı bildirildi. İsrailli yetkililer, tahliye sürecinin yeniden başlamaması halinde yaz sezonunda yaklaşık 50 bin yolcu biletinin iptal edileceğini açıkladı.
ABD'nin, İran ile yeniden tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurduğu bildirildi.
The Times of Israel'in haberine göre, ABD'nin tahliye sürecini askıya aldığı askeri hava filosunda, aylardır bölgede konuşlu bulunan yaklaşık 75 yakıt ikmal ve kargo uçağı yer alıyor. Haberde ayrıca, tahliye kararının durdurulmasının ardından gece saatlerinde dört yeni Amerikan askeri uçağının daha Ben Gurion Havalimanı'na indiği belirtildi.
İsrailli yetkililer ise havalimanında sivil uçaklar için ciddi park alanı sıkıntısı yaşandığını ifade etti. Yetkililer, ABD askeri uçaklarının tahliyesinin yeniden başlamaması durumunda, seyahat trafiğinin en yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 50 bin yolcu biletinin iptal edilmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.
ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar öncesinde Ben Gurion Havalimanı'na yapılan yoğun Amerikan askeri yığınağı nedeniyle kriz yaşandığı belirtildi. İsrail hava sahasının kapanmasına yol açan gelişmelerin ardından havalimanına konuşlandırılan askeri uçakların bir kısmının, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında gerilimin azalmasıyla haziran ayı sonunda geri çekilmeye başlandığı kaydedildi.
Ancak son dönemde artan gerilim nedeniyle söz konusu tahliye sürecinin tamamen durdurulduğu ifade edildi.
İsrail ve ABD yönetimlerinin, İran'a yönelik saldırılar sonrasında Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan Amerikan askeri uçaklarının tahliyesini hızlandırma konusunda 26 Haziran'da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.
Ben Gurion Havaalanı'ndaki ABD uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
DÜNYA
ABD’den dikkat çeken hamle: İsrail’deki yakıt ikmal uçaklarının bir kısmı geri çekiliyor
16 Haziran , 14:01
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