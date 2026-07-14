https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-israildeki-askeri-tanker-ucaklarinin-tahliyesini-durdurdu-1107239380.html

ABD, İsrail'deki askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurdu

ABD, İsrail'deki askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurdu

Sputnik Türkiye

ABD'nin İran ile artan gerilim nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı bildirildi... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T12:58+0300

2026-07-14T12:58+0300

2026-07-14T13:36+0300

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ABD'nin, İran ile yeniden tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurduğu bildirildi.The Times of Israel'in haberine göre, ABD'nin tahliye sürecini askıya aldığı askeri hava filosunda, aylardır bölgede konuşlu bulunan yaklaşık 75 yakıt ikmal ve kargo uçağı yer alıyor. Haberde ayrıca, tahliye kararının durdurulmasının ardından gece saatlerinde dört yeni Amerikan askeri uçağının daha Ben Gurion Havalimanı'na indiği belirtildi.İsrailli yetkililer ise havalimanında sivil uçaklar için ciddi park alanı sıkıntısı yaşandığını ifade etti. Yetkililer, ABD askeri uçaklarının tahliyesinin yeniden başlamaması durumunda, seyahat trafiğinin en yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 50 bin yolcu biletinin iptal edilmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar öncesinde Ben Gurion Havalimanı'na yapılan yoğun Amerikan askeri yığınağı nedeniyle kriz yaşandığı belirtildi. İsrail hava sahasının kapanmasına yol açan gelişmelerin ardından havalimanına konuşlandırılan askeri uçakların bir kısmının, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında gerilimin azalmasıyla haziran ayı sonunda geri çekilmeye başlandığı kaydedildi.Ancak son dönemde artan gerilim nedeniyle söz konusu tahliye sürecinin tamamen durdurulduğu ifade edildi.İsrail ve ABD yönetimlerinin, İran'a yönelik saldırılar sonrasında Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan Amerikan askeri uçaklarının tahliyesini hızlandırma konusunda 26 Haziran'da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/abdden-dikkat-ceken-hamle-israildeki-yakit-ikmal-ucaklarinin-bir-kismi-geri-cekiliyor-1106545305.html

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