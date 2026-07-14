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İran Meclisi'ne Hürmüz Boğazı için 'stratejik eylem' yasa tasarısı sunuldu
İran Meclisi'ne Hürmüz Boğazı için 'stratejik eylem' yasa tasarısı sunuldu
Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin "Stratejik Eylem Yasa Tasarısı"nın... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T11:09+0300
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basra körfezi
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin "Stratejik Eylem Yasa Tasarısı"nın İran Meclisi'ne sunulduğunu duyurdu.Azizi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı"nın meclisin açık oturumunda gündeme alındığını bildirdi.Paylaşımında, İran ile ABD arasında gerilimin sürdüğü geceye işaret eden Azizi, yasa tasarısının Amerikan insansız hava araçlarının imha edildiğini öne sürdüğü gelişmeyle eş zamanlı olarak sunulduğunu belirtti.İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusundaki tutumunun değişmediğini savunan Azizi, "Bu ilk adımdır. Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır" ifadelerini kullandı.Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçireceklerini belirterek, "Boğazı alıyoruz, elimizde tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna boğazın koruyucu meleği diyeceğiz. Ve bunun karşılığında tazminat almalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-devrim-muhafizlari-ortadogudaki-abd-uslerine-saldirdi-1107231451.html
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i̇ran, hürmüz boğazı, basra körfezi, i̇ran meclisi
i̇ran, hürmüz boğazı, basra körfezi, i̇ran meclisi

İran Meclisi'ne Hürmüz Boğazı için 'stratejik eylem' yasa tasarısı sunuldu

11:09 14.07.2026
© İHAİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© İHA
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin "Stratejik Eylem Yasa Tasarısı"nın meclise sunulduğunu açıkladı. Azizi, bunun ilk adım olduğunu belirterek ileride atılacak adımların "düşmanlarını uykusuz bırakacağını" söyledi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin "Stratejik Eylem Yasa Tasarısı"nın İran Meclisi'ne sunulduğunu duyurdu.
Azizi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı"nın meclisin açık oturumunda gündeme alındığını bildirdi.
Paylaşımında, İran ile ABD arasında gerilimin sürdüğü geceye işaret eden Azizi, yasa tasarısının Amerikan insansız hava araçlarının imha edildiğini öne sürdüğü gelişmeyle eş zamanlı olarak sunulduğunu belirtti.
İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusundaki tutumunun değişmediğini savunan Azizi, "Bu ilk adımdır. Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçireceklerini belirterek, "Boğazı alıyoruz, elimizde tutacağız ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna boğazın koruyucu meleği diyeceğiz. Ve bunun karşılığında tazminat almalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
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