https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-basini-kesm-adasinda-birkac-patlama-sesi-duyuldu-1107250256.html

İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu

İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu

Sputnik Türkiye

İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T19:07+0300

2026-07-14T19:07+0300

2026-07-14T19:35+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

keşm adası

i̇ran

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İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu.Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası’nın yerel saat ile 19.00’da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi.Valilik, saldırının detayına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.Keşm Adası hakkında Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm, yaklaşık bin 50 kilometrekare yüzölçümü ile İran'ın ve bölgenin en büyük adası.Serbest ticaret bölgesi olarak kritik bir önemde.

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keşm adası

i̇ran

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