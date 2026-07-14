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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-basini-kesm-adasinda-birkac-patlama-sesi-duyuldu-1107250256.html
İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu
İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu
Sputnik Türkiye
İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T19:07+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
keşm adası
i̇ran
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İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu.Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası’nın yerel saat ile 19.00’da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi.Valilik, saldırının detayına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.Keşm Adası hakkında Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm, yaklaşık bin 50 kilometrekare yüzölçümü ile İran'ın ve bölgenin en büyük adası.Serbest ticaret bölgesi olarak kritik bir önemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trump-hurmuz-bogazina-tam-bir-abluka-uygulayacagiz-1107248912.html
keşm adası
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keşm adası, i̇ran
keşm adası, i̇ran

İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu

19:07 14.07.2026 (güncellendi: 19:35 14.07.2026)
© Fotoğraf : NASAHürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası
Hürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© Fotoğraf : NASA
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İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu
İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu.
Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası’nın yerel saat ile 19.00’da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi.
Valilik, saldırının detayına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Keşm Adası hakkında

Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm, yaklaşık bin 50 kilometrekare yüzölçümü ile İran'ın ve bölgenin en büyük adası.
Serbest ticaret bölgesi olarak kritik bir önemde.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: Hürmüz Boğazı'na tam bir abluka uygulayacağız
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