https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iran-basini-kesm-adasinda-birkac-patlama-sesi-duyuldu-1107250256.html
İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu
İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu
Sputnik Türkiye
İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T19:07+0300
2026-07-14T19:07+0300
2026-07-14T19:35+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
keşm adası
i̇ran
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İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu.Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası’nın yerel saat ile 19.00’da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi.Valilik, saldırının detayına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.Keşm Adası hakkında Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm, yaklaşık bin 50 kilometrekare yüzölçümü ile İran'ın ve bölgenin en büyük adası.Serbest ticaret bölgesi olarak kritik bir önemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/trump-hurmuz-bogazina-tam-bir-abluka-uygulayacagiz-1107248912.html
keşm adası
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keşm adası, i̇ran
İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu
19:07 14.07.2026 (güncellendi: 19:35 14.07.2026)
İran basını: Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu
İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu.
Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası’nın yerel saat ile 19.00’da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi.
Valilik, saldırının detayına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.
Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm, yaklaşık bin 50 kilometrekare yüzölçümü ile İran'ın ve bölgenin en büyük adası.
Serbest ticaret bölgesi olarak kritik bir önemde.