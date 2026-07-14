https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ingiltere--arjantin-yari-finali-oncesi-atlantada-guvenlik-alarmi-mac-neden-kritik--1107239817.html

İngiltere- Arjantin yarı finali öncesi Atlanta'da güvenlik alarmı: Maç neden kritik?

İngiltere- Arjantin yarı finali öncesi Atlanta'da güvenlik alarmı: Maç neden kritik?

Sputnik Türkiye

İngiltere-Arjantin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile Arjantin arasındaki tarihi rekabet nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

2026-07-14T13:06+0300

2026-07-14T13:06+0300

2026-07-14T13:06+0300

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arjantin

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lionel messi

diego maradona

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Çarşamba günü TSİ ile 22.00'de oynanacak mücadele, iki ülkenin 2005'ten bu yana ilk karşılaşması, 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana ise ilk resmi maçı olacak. Bu nedenle Arjantin kaptanı Lionel Messi, kariyerinde ilk kez İngiltere Milli Takımı'na karşı sahaya çıkacak.Tarihi rekabet, güvenlik endişesini artırıyorİngiltere ile Arjantin arasındaki rekabet, 1966 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin kaptanı Antonio Rattin'in kırmızı kart sonrası sahayı terk etmeyi reddetmesiyle farklı bir boyut kazanmıştı. İngiltere Teknik Direktörü Sir Alf Ramsey'in maçın ardından Arjantinli futbolcuları "hayvanlar" olarak nitelendirmesi, Arjantin'de hala "Yüzyılın Soygunu" olarak anılan 1-0'lık yenilginin simgelerinden biri oldu.1986 Dünya Kupası'nda ise Diego Maradona'nın tarihe geçen 'Tanrı'nın Eli' golü ve ardından attığı 'Yüzyılın Golü', İngiltere'yi turnuva dışına itmişti. 1998'de David Beckham'ın Diego Simeone'ye yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görmesi de rekabetin unutulmaz anları arasında yer alırken, Beckham 2002 Dünya Kupası'nda penaltıdan attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirmişti.Saha dışındaki gerilim ise 1982'deki Falkland (Malvinas) Savaşı'na dayanıyor. Son 16 turunda Mısır'ı eleyen Arjantinli futbolcuların Falkland Adaları'na gönderme yapan tezahüratlar söylemesi de bu tarihi gerilimi yeniden gündeme taşımıştı.Atlanta Polisi: Ek güvenlik güçleri Atlanta Polisi yaptığı açıklamada, Dünya Kupası yarı finali nedeniyle kent genelindeki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.Açıklamada, "Etkinlik alanları, eğlence bölgeleri ve yoğun noktalarda ek personel ve kaynaklar görevlendirildi. Bu önlemler, kamu güvenliğini sağlamak, suç faaliyetlerini caydırmak ve hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin tarihi karşılaşmayı güvenli şekilde takip edebilmesi amacıyla alındı" denildi.İngiliz taraftarlar övgü aldıİngiltere Futbol Polis Birimi (UKFPU), turnuva boyunca Kuzey Amerika'daki İngiliz taraftarların örnek davranış sergilediğini belirterek yarı final için ABD'ye ilave polis gönderilmeyeceğini açıkladı.Buna karşın İngiltere'de, Norveç karşılaşmasının ardından yaşanan 500'den fazla futbol bağlantılı olay ve 100'ü aşkın gözaltı nedeniyle taraftarlara uyarıda bulunuldu.İngiltere futbol polisinden sorumlu Cheshire Emniyet Müdürü Mark Roberts, "ABD'de 40 bin taraftar hiçbir sorun çıkarmadan maç izleyebiliyorsa, aynı örneği İngiltere'de de görmek istiyoruz. Dünya Kupası yarı finali kutlama zamanı olmalı, kavga zamanı değil" ifadelerini kullandı.

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