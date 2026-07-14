https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/hurmuzde-abluka-yeniden-devrede-trump-yuzde-20-tazminat-istiyor-1107228837.html

Hürmüz'de abluka yeniden devrede: Trump yüzde 20 'tazminat' istiyor

Hürmüz'de abluka yeniden devrede: Trump yüzde 20 'tazminat' istiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyacağını ve iki ülke arasında günlerdir tırmanan saldırıların... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T02:02+0300

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dünya

abd

donald trump

marco rubio

hürmüz boğazı

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın korunmasına yardımcı oldukları için ABD'ye tazminat ödemelerini istediğini söyledi.Konuşmasında Trump, güvenlik ve emniyetin sağlanmasına yönelik operasyonun gerekli tüm maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla, ABD'nin taşınan yüklerin değerinin yüzde 20'si oranında geri ödeme alacağını söyledi:Ayrıca Trump, devam eden saldırılar kapsamında ABD'nin Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm İran askeri kapasitesini yok etmek istediğini söyledi:Geçtiğimiz ayın sonlarında Körfez liderleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın boğazdan geçiş için ücret talep etmesine şiddetle karşı çıkmıştı.Rubio, 25 Haziran'da Bahreyn'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası uluslararası bir su yolu. Dünyada boğazdan geçmek için para ödemeyi destekleyen hiçbir ülke yok" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/trump-bu-gece-irana-cok-sert-vuracagiz-ve-yarin-da-onlara-sert-vuracagiz-1107227052.html

hürmüz boğazı

i̇ran

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abd, donald trump, marco rubio, hürmüz boğazı, i̇ran