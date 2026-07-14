https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/hurmuzde-abluka-yeniden-devrede-trump-yuzde-20-tazminat-istiyor-1107228837.html
Hürmüz'de abluka yeniden devrede: Trump yüzde 20 'tazminat' istiyor
Hürmüz'de abluka yeniden devrede: Trump yüzde 20 'tazminat' istiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyacağını ve iki ülke arasında günlerdir tırmanan saldırıların... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın korunmasına yardımcı oldukları için ABD'ye tazminat ödemelerini istediğini söyledi.Konuşmasında Trump, güvenlik ve emniyetin sağlanmasına yönelik operasyonun gerekli tüm maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla, ABD'nin taşınan yüklerin değerinin yüzde 20'si oranında geri ödeme alacağını söyledi:Ayrıca Trump, devam eden saldırılar kapsamında ABD'nin Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm İran askeri kapasitesini yok etmek istediğini söyledi:Geçtiğimiz ayın sonlarında Körfez liderleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın boğazdan geçiş için ücret talep etmesine şiddetle karşı çıkmıştı.Rubio, 25 Haziran'da Bahreyn'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası uluslararası bir su yolu. Dünyada boğazdan geçmek için para ödemeyi destekleyen hiçbir ülke yok" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/trump-bu-gece-irana-cok-sert-vuracagiz-ve-yarin-da-onlara-sert-vuracagiz-1107227052.html
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abd, donald trump, marco rubio, hürmüz boğazı, i̇ran
abd, donald trump, marco rubio, hürmüz boğazı, i̇ran
Hürmüz'de abluka yeniden devrede: Trump yüzde 20 'tazminat' istiyor
02:02 14.07.2026 (güncellendi: 02:08 14.07.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyacağını ve iki ülke arasında günlerdir tırmanan saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndan taşınan tüm yüklerden yüzde 20 oranında ücret istediğiniaçıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın korunmasına yardımcı oldukları için ABD'ye tazminat ödemelerini istediğini söyledi.
Konuşmasında Trump, güvenlik ve emniyetin sağlanmasına yönelik operasyonun gerekli tüm maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmak amacıyla, ABD'nin taşınan yüklerin değerinin yüzde 20'si oranında geri ödeme alacağını söyledi:
"Dünyanın çok zengin bir bölümünü koruyoruz. Para harcıyoruz. Dolayısıyla, yaptığımız şey şu ki, bu koruma için bize geri ödeme yapılacak."
Ayrıca Trump, devam eden saldırılar kapsamında ABD'nin Hürmüz Boğazı ile ilgili tüm İran askeri kapasitesini yok etmek istediğini söyledi:
Hürmüz Boğazı ile ilgili her türlü yeteneklerini tamamen ortadan kaldırıyoruz ve bence sonunda her şeyi kontrolsüz hale getireceğiz
Geçtiğimiz ayın sonlarında Körfez liderleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın boğazdan geçiş için ücret talep etmesine şiddetle karşı çıkmıştı.
Rubio, 25 Haziran'da Bahreyn'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası uluslararası bir su yolu. Dünyada boğazdan geçmek için para ödemeyi destekleyen hiçbir ülke yok" demişti.