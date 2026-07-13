https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/trump-bu-gece-irana-cok-sert-vuracagiz-ve-yarin-da-onlara-sert-vuracagiz-1107227052.html

Trump: Bu gece İran'a çok sert vuracağız ve yarın da onlara sert vuracağız

Trump: Bu gece İran'a çok sert vuracağız ve yarın da onlara sert vuracağız

Sputnik Türkiye

Trump, Türkiye saatiyle 17 Temmuz saat 04.00'te ulusa sesleneceğini açıklarken, daha sonra verdiği röportajda İran'la mutabakat zaptının 'bir test' olduğunu... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T23:23+0300

2026-07-13T23:23+0300

2026-07-13T23:23+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/01/1105433042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2694c5eb68a14173a41638785828e6f4.jpg

ABD merkezli New York Times'ın bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki düşmanlıkların yeniden başladığını Kongre'ye bildirdi.Habere göre, söz konusu mektup ABD'li milletvekillerine gönderildi ve Trump'ın onlara ABD güçlerinin 7 Temmuz'da İran'daki hedeflere karşı 'savunma saldırıları' düzenlediğini bildirdiği belirtildi.Ayrıca Trump sosyal medya yaptığı açıklamada, Türkiye saati ile 17 Temmuz 2026 saat 04.00'te ulusa sesleneceğini söyledi.'Testti, saldıracağız'Bu açıklamaların ardından Trump, radyo sunucusu Hugh Hewitt ile yaptığı bir röportajda, İran ile mutabakat zaptının bozulmak üzere mi tasarlandığı sorusuna, "Test etmek için yapılmıştı. Bir testti" cevabını verdi.Röportajda Trump, bu gece ve yarın İran'a karşı güçlü hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jmic-abdnin-irana-deniz-ablukasi-baslayacak-1107226276.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, i̇ran