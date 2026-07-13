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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/trump-bu-gece-irana-cok-sert-vuracagiz-ve-yarin-da-onlara-sert-vuracagiz-1107227052.html
Trump: Bu gece İran'a çok sert vuracağız ve yarın da onlara sert vuracağız
Trump: Bu gece İran'a çok sert vuracağız ve yarın da onlara sert vuracağız
Sputnik Türkiye
Trump, Türkiye saatiyle 17 Temmuz saat 04.00'te ulusa sesleneceğini açıklarken, daha sonra verdiği röportajda İran'la mutabakat zaptının 'bir test' olduğunu... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T23:23+0300
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dünya
abd
donald trump
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ABD merkezli New York Times'ın bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki düşmanlıkların yeniden başladığını Kongre'ye bildirdi.Habere göre, söz konusu mektup ABD'li milletvekillerine gönderildi ve Trump'ın onlara ABD güçlerinin 7 Temmuz'da İran'daki hedeflere karşı 'savunma saldırıları' düzenlediğini bildirdiği belirtildi.Ayrıca Trump sosyal medya yaptığı açıklamada, Türkiye saati ile 17 Temmuz 2026 saat 04.00'te ulusa sesleneceğini söyledi.'Testti, saldıracağız'Bu açıklamaların ardından Trump, radyo sunucusu Hugh Hewitt ile yaptığı bir röportajda, İran ile mutabakat zaptının bozulmak üzere mi tasarlandığı sorusuna, "Test etmek için yapılmıştı. Bir testti" cevabını verdi.Röportajda Trump, bu gece ve yarın İran'a karşı güçlü hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jmic-abdnin-irana-deniz-ablukasi-baslayacak-1107226276.html
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abd, donald trump, i̇ran
abd, donald trump, i̇ran

Trump: Bu gece İran'a çok sert vuracağız ve yarın da onlara sert vuracağız

23:23 13.07.2026
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA / Celal Güneş
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Trump, Türkiye saatiyle 17 Temmuz saat 04.00'te ulusa sesleneceğini açıklarken, daha sonra verdiği röportajda İran'la mutabakat zaptının 'bir test' olduğunu söyledi ve bu gece ile yarın İran'a yönelik güçlü hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.
ABD merkezli New York Times'ın bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki düşmanlıkların yeniden başladığını Kongre'ye bildirdi.
Habere göre, söz konusu mektup ABD'li milletvekillerine gönderildi ve Trump'ın onlara ABD güçlerinin 7 Temmuz'da İran'daki hedeflere karşı 'savunma saldırıları' düzenlediğini bildirdiği belirtildi.
Ayrıca Trump sosyal medya yaptığı açıklamada, Türkiye saati ile 17 Temmuz 2026 saat 04.00'te ulusa sesleneceğini söyledi.

'Testti, saldıracağız'

Bu açıklamaların ardından Trump, radyo sunucusu Hugh Hewitt ile yaptığı bir röportajda, İran ile mutabakat zaptının bozulmak üzere mi tasarlandığı sorusuna, "Test etmek için yapılmıştı. Bir testti" cevabını verdi.
Röportajda Trump, bu gece ve yarın İran'a karşı güçlü hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
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JMIC: ABD'nin İran'a deniz ablukası başlayacak
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