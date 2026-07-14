https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/fed-baskani-warsh-finansal-kriz-noktasinda-kripto-para-birimlerini-kurtarmayiz-1107254644.html
FED Başkanı Warsh: Finansal kriz noktasında kripto para birimlerini kurtarmayız
FED Başkanı Warsh: Finansal kriz noktasında kripto para birimlerini kurtarmayız
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh kendisine sorulan soruya cevaben finansal kriz durumunda kripto para sektörünü 'kurtarmayacağını' söyledi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T22:56+0300
2026-07-14T22:56+0300
2026-07-14T22:56+0300
dünya
abd
merkez bankası
fed
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ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh yaptığı açıklamada, bir finansal kriz durumunda Merkez Bankası'nın kripto para sektörünü kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını söyledi.Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin bir oturumunda Warsh'a, büyük piyasa sorunları ortaya çıkması durumunda Fed'in kripto para birimlerini veya stablecoin'leri kurtarıp kurtarmayacağı soruldu.Warsh şu cevabı verdi:Fed Başkanı, potansiyel riskleri azaltmak için mümkün olan her şeyi yapacaklarını ancak kripto para sektörü de dahil olmak üzere piyasa katılımcılarına özel olarak mali destek sağlamayacaklarını sözlerine ekledi.
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abd, merkez bankası, fed
FED Başkanı Warsh: Finansal kriz noktasında kripto para birimlerini kurtarmayız
ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh kendisine sorulan soruya cevaben finansal kriz durumunda kripto para sektörünü 'kurtarmayacağını' söyledi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh yaptığı açıklamada, bir finansal kriz durumunda Merkez Bankası'nın kripto para sektörünü kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını söyledi.
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin bir oturumunda Warsh'a, büyük piyasa sorunları ortaya çıkması durumunda Fed'in kripto para birimlerini veya stablecoin'leri kurtarıp kurtarmayacağı soruldu.
"Bundan daha genel konuşabilirim. Biz kesinlikle kurtarma paketi işine girmek istemiyoruz"
Fed Başkanı, potansiyel riskleri azaltmak için mümkün olan her şeyi yapacaklarını ancak kripto para sektörü de dahil olmak üzere piyasa katılımcılarına özel olarak mali destek sağlamayacaklarını sözlerine ekledi.