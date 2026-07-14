Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/fed-baskani-warsh-finansal-kriz-noktasinda-kripto-para-birimlerini-kurtarmayiz-1107254644.html
FED Başkanı Warsh: Finansal kriz noktasında kripto para birimlerini kurtarmayız
FED Başkanı Warsh: Finansal kriz noktasında kripto para birimlerini kurtarmayız
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh kendisine sorulan soruya cevaben finansal kriz durumunda kripto para sektörünü 'kurtarmayacağını' söyledi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T22:56+0300
2026-07-14T22:56+0300
dünya
abd
merkez bankası
fed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106589132_0:9:599:346_1920x0_80_0_0_1f2fdb5032c6e2ea722087e4e2eb1732.jpg
ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh yaptığı açıklamada, bir finansal kriz durumunda Merkez Bankası'nın kripto para sektörünü kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını söyledi.Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin bir oturumunda Warsh'a, büyük piyasa sorunları ortaya çıkması durumunda Fed'in kripto para birimlerini veya stablecoin'leri kurtarıp kurtarmayacağı soruldu.Warsh şu cevabı verdi:Fed Başkanı, potansiyel riskleri azaltmak için mümkün olan her şeyi yapacaklarını ancak kripto para sektörü de dahil olmak üzere piyasa katılımcılarına özel olarak mali destek sağlamayacaklarını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/nasa-baskani-8-yil-sonra-ilk-kez-baykonurdan-uui-ucusunu-izledi-1107253530.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106589132_33:0:565:399_1920x0_80_0_0_34e158f8f5d431a67a85782d67ddf1b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, merkez bankası, fed
abd, merkez bankası, fed

FED Başkanı Warsh: Finansal kriz noktasında kripto para birimlerini kurtarmayız

22:56 14.07.2026
© AP PhotoABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Kevin Warsh
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Kevin Warsh - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh kendisine sorulan soruya cevaben finansal kriz durumunda kripto para sektörünü 'kurtarmayacağını' söyledi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh yaptığı açıklamada, bir finansal kriz durumunda Merkez Bankası'nın kripto para sektörünü kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını söyledi.
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin bir oturumunda Warsh'a, büyük piyasa sorunları ortaya çıkması durumunda Fed'in kripto para birimlerini veya stablecoin'leri kurtarıp kurtarmayacağı soruldu.
Warsh şu cevabı verdi:
"Bundan daha genel konuşabilirim. Biz kesinlikle kurtarma paketi işine girmek istemiyoruz"
Fed Başkanı, potansiyel riskleri azaltmak için mümkün olan her şeyi yapacaklarını ancak kripto para sektörü de dahil olmak üzere piyasa katılımcılarına özel olarak mali destek sağlamayacaklarını sözlerine ekledi.
Jared Isaacman - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
DÜNYA
NASA Başkanı 8 yıl sonra ilk kez Baykonur’dan UUİ uçuşunu izledi
21:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала