https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/fed-baskani-warsh-finansal-kriz-noktasinda-kripto-para-birimlerini-kurtarmayiz-1107254644.html

FED Başkanı Warsh: Finansal kriz noktasında kripto para birimlerini kurtarmayız

FED Başkanı Warsh: Finansal kriz noktasında kripto para birimlerini kurtarmayız

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh kendisine sorulan soruya cevaben finansal kriz durumunda kripto para sektörünü 'kurtarmayacağını' söyledi. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T22:56+0300

2026-07-14T22:56+0300

2026-07-14T22:56+0300

dünya

abd

merkez bankası

fed

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ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh yaptığı açıklamada, bir finansal kriz durumunda Merkez Bankası'nın kripto para sektörünü kurtarma çalışmalarına dahil olmayacağını söyledi.Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin bir oturumunda Warsh'a, büyük piyasa sorunları ortaya çıkması durumunda Fed'in kripto para birimlerini veya stablecoin'leri kurtarıp kurtarmayacağı soruldu.Warsh şu cevabı verdi:Fed Başkanı, potansiyel riskleri azaltmak için mümkün olan her şeyi yapacaklarını ancak kripto para sektörü de dahil olmak üzere piyasa katılımcılarına özel olarak mali destek sağlamayacaklarını sözlerine ekledi.

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