https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/fatih-terimden-ceza-onerisi-hakem-bilerek-sari-kart-gosterdi-derdi-biter-1107236389.html
Fatih Terim'den ceza önerisi: 'Hakem bilerek sarı kart gösterdi' derdi biter'
Fatih Terim'den ceza önerisi: 'Hakem bilerek sarı kart gösterdi' derdi biter'
Sputnik Türkiye
Teknik Direktör Fatih Terim, Youtube kanalında paylaştığı videoda, sarı kart cezaları hakkında dikkat çeken bir öneride bulundu. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T11:13+0300
2026-07-14T11:13+0300
2026-07-14T11:13+0300
spor
hakem
fatih terim
maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Dijital dünyaya adım atarak, kendi adını taşıyan YouTube kanalını yayına alan Fatih Terim, futbol yorumlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 72 yaşındaki çalıştırıcı, sarı kart cezalarıyla ilgili önerisiyle de gündem oldu.'Derbide bütün futbolcular oynar'Tecrübeli antrenör, "Sarı kart cezası alan bir oyuncu, önündeki 4 maçtan birinde bu cezayı çeker. Cezalı olan futbolcunun kulübü, maçtan ertesi gün futbol federasyonuna 'Şu maçta cezasını çeksin' der. Hiç olmazsa 'Bu hakem bilerek kart gösterdi' derdi ortadan kalkar. Derbide bütün oyuncular oynar. Önemli olan oyuncuyu kazanmak, derbiyi güzelleştirmek. Yunanistan'da biz yaşadık. Cezayı çekecek, ceza caydırıcı bir unsur. Kuralı değiştirmek elimizde" ifadelerini kullandı.Galatasaray'da 4 farklı dönemde teknik direktörlük görevinde bulunan Terim, 20 kupa (8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupa, 3 TSYD Kupası, UEFA Kupası) ile adını futbol tarihine yazdırdı.
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hakem, fatih terim, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem, fatih terim, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fatih Terim'den ceza önerisi: 'Hakem bilerek sarı kart gösterdi' derdi biter'
Teknik Direktör Fatih Terim, Youtube kanalında paylaştığı videoda, sarı kart cezaları hakkında dikkat çeken bir öneride bulundu.
Dijital dünyaya adım atarak, kendi adını taşıyan YouTube kanalını yayına alan Fatih Terim, futbol yorumlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 72 yaşındaki çalıştırıcı, sarı kart cezalarıyla ilgili önerisiyle de gündem oldu.
'Derbide bütün futbolcular oynar'
Tecrübeli antrenör, "Sarı kart cezası alan bir oyuncu, önündeki 4 maçtan birinde bu cezayı çeker. Cezalı olan futbolcunun kulübü, maçtan ertesi gün futbol federasyonuna 'Şu maçta cezasını çeksin' der. Hiç olmazsa 'Bu hakem bilerek kart gösterdi' derdi ortadan kalkar. Derbide bütün oyuncular oynar. Önemli olan oyuncuyu kazanmak, derbiyi güzelleştirmek. Yunanistan'da biz yaşadık. Cezayı çekecek, ceza caydırıcı bir unsur. Kuralı değiştirmek elimizde" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 4 farklı dönemde teknik direktörlük görevinde bulunan Terim, 20 kupa (8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupa, 3 TSYD Kupası, UEFA Kupası) ile adını futbol tarihine yazdırdı.