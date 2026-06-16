FIFA, ‘üstünlük işareti’ iddiasıyla suçlanan hakeme sahip çıktı

Herhangi bir mesaj, aidiyet, görüş veya inancı ifade etmek amacıyla kasten bir el hareketi ya da sembol yapmadığımı vurgulamak isterim. Yapabildiğim tek açıklama, bu hareketin istemsiz ve bilinçaltı bir kas seğirmesi olduğudur.

O sırada bunu yaptığımın farkında bile değildim. Maçın ilerleyen dakikalarında çekilen görüntülerde, parmaklarımın arasında kalem tutarken aynı hareketi birçok kez tekrarladığım görülüyor.