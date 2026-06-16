https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/fifa-ustunluk-isareti-iddiasiyla-suclanan-hakeme-sahip-cikti-1106551100.html
FIFA, ‘üstünlük işareti’ iddiasıyla suçlanan hakeme sahip çıktı
FIFA, ‘üstünlük işareti’ iddiasıyla suçlanan hakeme sahip çıktı
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FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya-Curaçao maçında "Beyazların Üstünlüğü" (White Power) işareti yapmakla suçlanan Avustralyalı hakem Shaun Evans'ı savundu. Detaylar haberde...
2026-06-16T16:28+0300
2026-06-16T16:28+0300
2026-06-16T16:28+0300
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Avustralyalı hakem Shaun Evans, VAR odasında yaptığı hareketi "istemsiz kas seğirmesi" olarak açıklarken, FIFA Disiplin Kurulu da herhangi bir talimat ihlali tespit edilmediğini bildirdi.Almanya’nın 7-1 kazandığı karşılaşmanın VAR odası görüntüleri yayın sırasında ekrana yansıyınca, hakem Evans’ın el hareketi büyük tartışma yarattı. İddialar üzerine Evans, suçlamaları kesin bir dille reddetti.Hakem Evans yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:FIFA’dan resmi açıklamaFIFA Disiplin Komitesi, konuyu detaylı şekilde inceledikten sonra yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/turkiye---paraguay-macinin-hakemi-belli-oldu-1106550789.html
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fifa, var, haberler, almanya
fifa, var, haberler, almanya
FIFA, ‘üstünlük işareti’ iddiasıyla suçlanan hakeme sahip çıktı
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya-Curaçao maçında "Beyazların Üstünlüğü" (White Power) işareti yapmakla suçlanan Avustralyalı hakem Shaun Evans'ı savundu.
Avustralyalı hakem Shaun Evans, VAR odasında yaptığı hareketi "istemsiz kas seğirmesi" olarak açıklarken, FIFA Disiplin Kurulu da herhangi bir talimat ihlali tespit edilmediğini bildirdi.
Almanya’nın 7-1 kazandığı karşılaşmanın VAR odası görüntüleri yayın sırasında ekrana yansıyınca, hakem Evans’ın el hareketi büyük tartışma yarattı. İddialar üzerine Evans, suçlamaları kesin bir dille reddetti.Hakem Evans yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Herhangi bir mesaj, aidiyet, görüş veya inancı ifade etmek amacıyla kasten bir el hareketi ya da sembol yapmadığımı vurgulamak isterim. Yapabildiğim tek açıklama, bu hareketin istemsiz ve bilinçaltı bir kas seğirmesi olduğudur.
O sırada bunu yaptığımın farkında bile değildim. Maçın ilerleyen dakikalarında çekilen görüntülerde, parmaklarımın arasında kalem tutarken aynı hareketi birçok kez tekrarladığım görülüyor.
FIFA Disiplin Komitesi, konuyu detaylı şekilde inceledikten sonra yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Komite, Video Yardımcı Hakem Shaun Evans’ın karıştığı olayı inceledikten sonra, FIFA Disiplin Talimatı’nın ihlal edildiğine dair herhangi bir kanıt bulamamıştır. Disiplin Komitesi, Sayın Evans’ın açıklamasını da dikkate almıştır.