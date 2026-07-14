Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eski-futbolcu-nihat-kahveci-gozaltina-alindi-1107237597.html
Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı
Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eski milli futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T12:21+0300
2026-07-14T12:21+0300
türki̇ye
nihat kahveci
darp
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088298731_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_11e0a1c00b48cc71248f4dffe1e6fa33.png
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı.Nihat Kahveci'nin eşine şiddet uyguladığı ve bu sebeple gözaltına alındığı iddia edildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088298731_276:0:1367:818_1920x0_80_0_0_2fd1497b4d289669126648f2e1819499.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nihat kahveci, darp, gözaltı
nihat kahveci, darp, gözaltı

Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı

12:21 14.07.2026
Nihat Kahveci
Nihat Kahveci - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Eski milli futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı.
Nihat Kahveci'nin eşine şiddet uyguladığı ve bu sebeple gözaltına alındığı iddia edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала