https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eski-futbolcu-nihat-kahveci-gozaltina-alindi-1107237597.html
Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı
Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eski milli futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T12:21+0300
2026-07-14T12:21+0300
2026-07-14T12:21+0300
türki̇ye
nihat kahveci
darp
gözaltı
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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı.Nihat Kahveci'nin eşine şiddet uyguladığı ve bu sebeple gözaltına alındığı iddia edildi.
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nihat kahveci, darp, gözaltı
nihat kahveci, darp, gözaltı
Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
Eski milli futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı.
Nihat Kahveci'nin eşine şiddet uyguladığı ve bu sebeple gözaltına alındığı iddia edildi.