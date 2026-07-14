https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/eski-futbolcu-nihat-kahveci-gozaltina-alindi-1107237597.html

Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı

Eski futbolcu Nihat Kahveci gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Eski milli futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

nihat kahveci

darp

gözaltı

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Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı.Nihat Kahveci'nin eşine şiddet uyguladığı ve bu sebeple gözaltına alındığı iddia edildi.

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

nihat kahveci, darp, gözaltı