https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-gozalti-sayisi-22ye-yukseldi-1107227503.html

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi

Sputnik Türkiye

'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T23:42+0300

2026-07-13T23:42+0300

2026-07-13T23:42+0300

türki̇ye

haluk levent

ece güner

ahbap derneği

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 22 oldu.Soruşturma kapsamında savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler ise şöyle:

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türki̇ye

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haluk levent, ece güner, ahbap derneği, cumhuriyet başsavcılığı