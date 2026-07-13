Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi
© AAHaluk Levent- AHBAP
© AA
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'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 22 oldu.
Soruşturma kapsamında savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler ise şöyle:
Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu.