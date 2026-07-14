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Adalet Bakanı Gürlek'ten Ahbap Derneği açıklaması: 'Soruşturma genişleyebilir'
Adalet Bakanı Gürlek'ten Ahbap Derneği açıklaması: 'Soruşturma genişleyebilir'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneğine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütüldüğünü belirterek... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Soru üzerine Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili konuşan Gürlek, soruşturmanın gizliliğine vurgu yaparak "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir." yanıtını verdi.Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.Yazıcıoğlu soruşturmasıBüyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var." şeklinde konuştu.Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var." cevabını verdi.
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akın gürlek, haluk levent, ahbap derneği
akın gürlek, haluk levent, ahbap derneği

Adalet Bakanı Gürlek'ten Ahbap Derneği açıklaması: 'Soruşturma genişleyebilir'

12:15 14.07.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneğine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütüldüğünü belirterek, "İlk aşamada 22 gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir." dedi.
Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Soru üzerine Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili konuşan Gürlek, soruşturmanın gizliliğine vurgu yaparak "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir." yanıtını verdi.
Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

Yazıcıoğlu soruşturması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var." şeklinde konuştu.
Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var." cevabını verdi.
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