https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/disisleri-bakanligindan-suudi-arabistan-aciklamasi-1107254953.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın güneyini hedef alan füze saldırısını kınadı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T23:34+0300
2026-07-14T23:34+0300
2026-07-14T23:34+0300
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türkiye cumhuriyeti
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husiler
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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın güney bölgesini hedef alan füze saldırısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yemenden-sana-havalimani-saldirisina-sert-tepki-yeni-bir-guc-dengesinin-kurulacagi-surece-girildi-1107244991.html
türki̇ye
suudi arabistan
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türkiye, suudi arabistan, türkiye cumhuriyeti, dışişleri bakanlığı, husiler, yemen
türkiye, suudi arabistan, türkiye cumhuriyeti, dışişleri bakanlığı, husiler, yemen
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın güneyini hedef alan füze saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın güney bölgesini hedef alan füze saldırısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Suudi Arabistan'ın güney bölgesine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik ciddi tehdit oluşturan bu saldırı karşısında Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Bölgemizde gerilimi daha da tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması çağrımızı yeniliyoruz.