https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazinda-2-super-tankeri-vurduk-1107229493.html
Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 2 süper tankeri vurduk
Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 2 süper tankeri vurduk
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 'ihlalde bulunan' iki süper tankerin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T04:41+0300
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda iki süper tankere yönelik operasyon düzenlediklerini duyurdu.İran devlet medyasında yer alan açıklamada, 'ihlalde bulunan' iki süper tankerin vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Açıklamada, tankerlerin daha önce yapılan uyarıları dikkate almadığı, seyir sistemlerini kapattığı ve 'mayınlı rotadan' geçmeye çalıştığı iddia edildi.Devrim Muhafızları, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmazken, söz konusu tankerlerin kimliği ve uğradıkları hasarın boyutuna ilişkin bilgi vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/bae-hurmuz-bogazinda-2-tankere-saldiri-duzenlendi-ve-bir-murettebat-uyesi-oldu-1107229329.html
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i̇ran, hürmüz boğazı
Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 2 süper tankeri vurduk
04:41 14.07.2026 (güncellendi: 04:42 14.07.2026)
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 'ihlalde bulunan' iki süper tankerin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda iki süper tankere yönelik operasyon düzenlediklerini duyurdu.
İran devlet medyasında yer alan açıklamada, 'ihlalde bulunan' iki süper tankerin vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Açıklamada, tankerlerin daha önce yapılan uyarıları dikkate almadığı, seyir sistemlerini kapattığı ve 'mayınlı rotadan' geçmeye çalıştığı iddia edildi.
Devrim Muhafızları, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmazken, söz konusu tankerlerin kimliği ve uğradıkları hasarın boyutuna ilişkin bilgi vermedi.