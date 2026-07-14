https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/devrim-muhafizlari-hurmuz-bogazinda-2-super-tankeri-vurduk-1107229493.html

Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 2 süper tankeri vurduk

Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda 2 süper tankeri vurduk

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 'ihlalde bulunan' iki süper tankerin vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T04:41+0300

2026-07-14T04:41+0300

2026-07-14T04:42+0300

dünya

i̇ran

hürmüz boğazı

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda iki süper tankere yönelik operasyon düzenlediklerini duyurdu.İran devlet medyasında yer alan açıklamada, 'ihlalde bulunan' iki süper tankerin vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Açıklamada, tankerlerin daha önce yapılan uyarıları dikkate almadığı, seyir sistemlerini kapattığı ve 'mayınlı rotadan' geçmeye çalıştığı iddia edildi.Devrim Muhafızları, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmazken, söz konusu tankerlerin kimliği ve uğradıkları hasarın boyutuna ilişkin bilgi vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/bae-hurmuz-bogazinda-2-tankere-saldiri-duzenlendi-ve-bir-murettebat-uyesi-oldu-1107229329.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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