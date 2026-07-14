https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/bae-hurmuz-bogazinda-2-tankere-saldiri-duzenlendi-ve-bir-murettebat-uyesi-oldu-1107229329.html
BAE: Hürmüz Boğazı'nda 2 tankere saldırı düzenlendi ve bir mürettebat üyesi öldü
BAE: Hürmüz Boğazı'nda 2 tankere saldırı düzenlendi ve bir mürettebat üyesi öldü
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda Umman karasularında seyreden iki BAE tankerine seyir füzeleriyle... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T03:07+0300
2026-07-14T03:07+0300
2026-07-14T03:07+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
birleşik arap emirlikleri (bae)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_d11450d7e2276611d580228a0bc5136e.png
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran'ın seyir füzelerinin Hürmüz Boğazı'nda iki BAE tankerine isabet ettiğini, bir mürettebat üyesinin öldüğünü ve sekizinin yaralandığını bildirdi.Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yapılan açıklamada, yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Bakanlık olayı kınadı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ve her türlü zorluğa hazır olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/hurmuzde-abluka-yeniden-devrede-trump-yuzde-20-tazminat-istiyor-1107228837.html
i̇ran
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105488743_68:0:696:471_1920x0_80_0_0_09016e0650c97475b0da62e6bbd91293.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu, i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae)
BAE: Hürmüz Boğazı'nda 2 tankere saldırı düzenlendi ve bir mürettebat üyesi öldü
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda Umman karasularında seyreden iki BAE tankerine seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran'ın seyir füzelerinin Hürmüz Boğazı'nda iki BAE tankerine isabet ettiğini, bir mürettebat üyesinin öldüğünü ve sekizinin yaralandığını bildirdi.
Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda, Umman karasularında, Mombasa ve Al Bahiya adlı iki ulusal tanker gemisine füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda Mombasa gemisindeki bir Hintli mürettebat üyesi hayatını kaybetti, diğer sekiz mürettebat üyesi ise yaralandı
Yapılan açıklamada, yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Bakanlık olayı kınadı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ve her türlü zorluğa hazır olduğunu belirtti.