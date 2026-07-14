https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/bae-hurmuz-bogazinda-2-tankere-saldiri-duzenlendi-ve-bir-murettebat-uyesi-oldu-1107229329.html

BAE: Hürmüz Boğazı'nda 2 tankere saldırı düzenlendi ve bir mürettebat üyesi öldü

BAE: Hürmüz Boğazı'nda 2 tankere saldırı düzenlendi ve bir mürettebat üyesi öldü

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda Umman karasularında seyreden iki BAE tankerine seyir füzeleriyle... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T03:07+0300

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2026-07-14T03:07+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran'ın seyir füzelerinin Hürmüz Boğazı'nda iki BAE tankerine isabet ettiğini, bir mürettebat üyesinin öldüğünü ve sekizinin yaralandığını bildirdi.Bakanlık yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Yapılan açıklamada, yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi.Bakanlık olayı kınadı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ve her türlü zorluğa hazır olduğunu belirtti.

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i̇ran

birleşik arap emirlikleri (bae)

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ortadoğu, i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae)