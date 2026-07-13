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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/norologlardan-kritik-uyari-bu-5-bas-agrisi-belirtisini-asla-gormezden-gelmeyin-1107223554.html
Nörologlardan kritik uyarı: Bu 5 baş ağrısı belirtisini asla görmezden gelmeyin
Nörologlardan kritik uyarı: Bu 5 baş ağrısı belirtisini asla görmezden gelmeyin
Sputnik Türkiye
Baş ağrılarının büyük bölümü zararsız olsa da uzmanlar bazı belirtilerin hayati hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Nörolog Dr. Hindiyeh... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T18:54+0300
2026-07-13T18:54+0300
sağlik
baş ağrısı
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Baş ağrısı, dünya genelinde en yaygın sağlık şikâyetlerinden biri olarak görülüyor. Çoğu zaman uykusuzluk, stres veya susuz kalma gibi yaşam tarzı etkenlerinden kaynaklanan bu şikâyetler dinlenme ve basit ağrı kesicilerle düzelebiliyor.Ancak Harvard Health ve nöroloji uzmanları, bazı baş ağrısı türlerinin beyin kanaması, inme, enfeksiyon veya başka ciddi nörolojik hastalıkların ilk belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.Haven Headache and Migraine Center Başhekimi nörolog Dr. Nada Hindiyeh, HuffPost'a yaptığı değerlendirmede, göz ardı edilmemesi gereken baş ağrısı belirtilerini paylaştı.1. Ani başlayan ve hayatınızdaki en şiddetli baş ağrısıUzmanlara göre saniyeler içinde en yüksek şiddete ulaşan ve hastaların "hayatımın en kötü baş ağrısı" olarak tanımladığı ağrılar acil müdahale gerektiriyor.Mayo Clinic, bu tip "şimşek çakması baş ağrısı"nın şu ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor:Uzmanlar bu belirtilerin görülmesi halinde zaman kaybetmeden acil servise başvurulmasını öneriyor.2. Baş ağrısına nörolojik belirtiler eşlik ediyorsaBaş ağrısıyla birlikte aşağıdaki belirtilerin ortaya çıkması da acil değerlendirme gerektirebilir:Dr. Hindiyeh, bu belirtilerin bazı migren türlerinde görülebileceğini ancak aniden başlaması halinde inme olasılığının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.3. 50 yaşından sonra başlayan yeni baş ağrılarıUzmanlara göre daha önce migren öyküsü bulunmayan veya yıllardır aynı tip baş ağrısını yaşayan kişilerde 50 yaşından sonra ortaya çıkan yeni ya da farklı karakterdeki baş ağrıları mutlaka araştırılmalı.Nörologlar bu yaş grubunda görülen yeni baş ağrılarının damar iltihabı, kafa içi basınç değişiklikleri, ilaç etkileri veya yapısal beyin hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.4. Giderek şiddetlenen veya karakter değiştiren baş ağrılarıGünler ya da haftalar içinde giderek kötüleşen baş ağrıları da uzmanların dikkat çektiği uyarı işaretleri arasında yer alıyor.Özellikle şu durumlarda tıbbi değerlendirme öneriliyor:5. Ateş ve boyun tutulmasıyla birlikte görülen baş ağrılarıDr. Hindiyeh'e göre baş ağrısına aşağıdaki belirtilerin eşlik etmesi enfeksiyon, iltihap veya başka ciddi hastalıkların işareti olabilir:Uzmanlar bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.Baş ağrılarının büyük bölümü ciddi bir hastalığa işaret etmese de uzmanlar, ani başlayan, alışılmışın dışında seyreden veya nörolojik belirtilerle birlikte görülen ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.
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baş ağrısı, dünya baş ağrısı derneği
baş ağrısı, dünya baş ağrısı derneği

Nörologlardan kritik uyarı: Bu 5 baş ağrısı belirtisini asla görmezden gelmeyin

18:54 13.07.2026
© AAbaş ağrısı-migren
baş ağrısı-migren - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
© AA
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Baş ağrılarının büyük bölümü zararsız olsa da uzmanlar bazı belirtilerin hayati hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Nörolog Dr. Hindiyeh, acil tıbbi değerlendirme gerektirebilecek 5 kritik baş ağrısı belirtisini sıralayarak, özellikle ani başlayan ve alışılmışın dışındaki ağrılara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Baş ağrısı, dünya genelinde en yaygın sağlık şikâyetlerinden biri olarak görülüyor. Çoğu zaman uykusuzluk, stres veya susuz kalma gibi yaşam tarzı etkenlerinden kaynaklanan bu şikâyetler dinlenme ve basit ağrı kesicilerle düzelebiliyor.
Ancak Harvard Health ve nöroloji uzmanları, bazı baş ağrısı türlerinin beyin kanaması, inme, enfeksiyon veya başka ciddi nörolojik hastalıkların ilk belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.
Haven Headache and Migraine Center Başhekimi nörolog Dr. Nada Hindiyeh, HuffPost'a yaptığı değerlendirmede, göz ardı edilmemesi gereken baş ağrısı belirtilerini paylaştı.

1. Ani başlayan ve hayatınızdaki en şiddetli baş ağrısı

Uzmanlara göre saniyeler içinde en yüksek şiddete ulaşan ve hastaların "hayatımın en kötü baş ağrısı" olarak tanımladığı ağrılar acil müdahale gerektiriyor.
Mayo Clinic, bu tip "şimşek çakması baş ağrısı"nın şu ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor:
Subaraknoid beyin kanaması
Beyin damarının yırtılması
Boyun veya beyin damarlarında yırtık
Beyin omurilik sıvısı kaçağı
Hipofiz bezinde kanama
Beyinde pıhtı oluşumu
Hipertansif kriz
Menenjit veya ensefalit
İskemik inme
Uzmanlar bu belirtilerin görülmesi halinde zaman kaybetmeden acil servise başvurulmasını öneriyor.

2. Baş ağrısına nörolojik belirtiler eşlik ediyorsa

Baş ağrısıyla birlikte aşağıdaki belirtilerin ortaya çıkması da acil değerlendirme gerektirebilir:
Ani güçsüzlük
Uyuşma
Konuşma bozukluğu
Bilinç bulanıklığı
Görme kaybı
Yürüme güçlüğü
Dr. Hindiyeh, bu belirtilerin bazı migren türlerinde görülebileceğini ancak aniden başlaması halinde inme olasılığının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

3. 50 yaşından sonra başlayan yeni baş ağrıları

Uzmanlara göre daha önce migren öyküsü bulunmayan veya yıllardır aynı tip baş ağrısını yaşayan kişilerde 50 yaşından sonra ortaya çıkan yeni ya da farklı karakterdeki baş ağrıları mutlaka araştırılmalı.
Nörologlar bu yaş grubunda görülen yeni baş ağrılarının damar iltihabı, kafa içi basınç değişiklikleri, ilaç etkileri veya yapısal beyin hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

4. Giderek şiddetlenen veya karakter değiştiren baş ağrıları

Günler ya da haftalar içinde giderek kötüleşen baş ağrıları da uzmanların dikkat çektiği uyarı işaretleri arasında yer alıyor.
Özellikle şu durumlarda tıbbi değerlendirme öneriliyor:
Ağrının kişiyi uykudan uyandırması
Yatınca şiddetlenmesi
Öksürme veya ıkınmayla artması
Sürekli kusmanın eşlik etmesi
Baş ağrısının alışılmış düzeninden farklı seyretmesi

5. Ateş ve boyun tutulmasıyla birlikte görülen baş ağrıları

Dr. Hindiyeh'e göre baş ağrısına aşağıdaki belirtilerin eşlik etmesi enfeksiyon, iltihap veya başka ciddi hastalıkların işareti olabilir:
Ateş
Boyun tutulması
Bilinç veya zihinsel durumda değişiklik
Nöbet geçirme
Kanser öyküsü
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Uzmanlar bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.
Baş ağrılarının büyük bölümü ciddi bir hastalığa işaret etmese de uzmanlar, ani başlayan, alışılmışın dışında seyreden veya nörolojik belirtilerle birlikte görülen ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.
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