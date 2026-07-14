https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-yeni-anayasa-mesaji-yalnizca-cumhur-ittifakinin-yapabilecegi-bir-1107235282.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa mesajı: 'Yalnızca Cumhur İttifakı'nın yapabileceği bir çalışma değil'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa mesajı: 'Yalnızca Cumhur İttifakı'nın yapabileceği bir çalışma değil'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni anayasa, tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı’nın yapabileceği bir çalışma değildir. Geniş bir... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T11:10+0300

2026-07-14T11:10+0300

2026-07-14T11:10+0300

poli̇ti̇ka

cevdet yılmaz

ankara

anayasa

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Yılmaz, kendi hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını bildirdi. Yılmaz, "Elbette teknik düzeyde bazı değerlendirmelerimiz ve ince işçilik gerektiren hususlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızı tamamladığımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza da en kısa sürede arz edeceğiz. Net bir takvimden söz etmek için henüz erken." diye konuştu.Cevdet Yılmaz, bundan sonraki sürecin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşacak uzlaşmaya bağlı olduğunu belirterek, "Yeni anayasa, tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı’nın yapabileceği bir çalışma değildir. Geniş bir mutabakatla ve Meclis'teki siyasi partilerin katkısıyla ilerlemesi gereken bir süreçtir. Temennimiz, tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/anayasa-mahkemesine-bireysel-basvuruda-yeni-donem-1-ekimde-basliyor-1099598426.html

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cevdet yılmaz, ankara, anayasa