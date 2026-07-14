https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-saniyle-bir-araya-geldi-1107246980.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T17:19+0300

2026-07-14T17:19+0300

2026-07-14T17:19+0300

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şeyh temim bin hamed al sani

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.

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