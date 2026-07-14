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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/erdogan-mehter-marsindan-yeniceriden-rahatsiz-olanlara-hatirlatiyorum-artik-reddi-miras-yapan-1107222360.html
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türkiye, katar, türkiye-katar i̇lişkileri, katar dışişleri bakanlığı, katar emiri şeyh temim, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, şeyh temim bin hamed al sani
türkiye, katar, türkiye-katar i̇lişkileri, katar dışişleri bakanlığı, katar emiri şeyh temim, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, şeyh temim bin hamed al sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle bir araya geldi

17:19 14.07.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yle bir araya gelerek taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2026
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