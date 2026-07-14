https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-saniyle-bir-araya-geldi-1107246980.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T17:19+0300
2026-07-14T17:19+0300
2026-07-14T17:19+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/erdogan-mehter-marsindan-yeniceriden-rahatsiz-olanlara-hatirlatiyorum-artik-reddi-miras-yapan-1107222360.html
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türkiye, katar, türkiye-katar i̇lişkileri, katar dışişleri bakanlığı, katar emiri şeyh temim, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, şeyh temim bin hamed al sani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yle bir araya gelerek taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.
Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini ileterek başsağlığı dileğinde bulundu.