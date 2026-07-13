https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/erdogan-mehter-marsindan-yeniceriden-rahatsiz-olanlara-hatirlatiyorum-artik-reddi-miras-yapan-1107222360.html
Erdoğan: Mehter Marşı'ndan, yeniçeriden rahatsız olanlara hatırlatıyorum; artık reddi miras yapan Türkiye yok
Erdoğan: Mehter Marşı'ndan, yeniçeriden rahatsız olanlara hatırlatıyorum; artık reddi miras yapan Türkiye yok
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehter Marşı ve yeniçeriye yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan, Türkiye’nin artık medeniyet ve kültür birikimini... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-13T18:40+0300
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO) Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar arttırmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir, faydalıdır, hayırlıdır. Milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmuyoruz. NATO Liderler Zirvesi, köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur'' açıklamasında bulundu.Erdoğan, ''Mehter Marşı'ndan, yeniçeriden rahatsız olanlara hatırlatıyorum, artık reddi miras yapan Türkiye yok, medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan Türkiye var. NATO Zirvesi, 'iktidara gelirsek Külliye'yi yıkacağız' diyen vizyon fukaralarına, bu eserin Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi (Cumhurbaşkanlığı) Külliyemizde atmaktadır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/erdogan-haftanin-ilk-gununde-kabineyi-topluyor-gundemde-hangi-maddeler-var-1107218229.html
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Erdoğan: Mehter Marşı'ndan, yeniçeriden rahatsız olanlara hatırlatıyorum; artık reddi miras yapan Türkiye yok
18:40 13.07.2026 (güncellendi: 18:51 13.07.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehter Marşı ve yeniçeriye yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan, Türkiye’nin artık medeniyet ve kültür birikimini sahiplenen bir anlayışla hareket ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO) Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar arttırmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir, faydalıdır, hayırlıdır. Milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmuyoruz. NATO Liderler Zirvesi, köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur'' açıklamasında bulundu.
Erdoğan, ''Mehter Marşı'ndan, yeniçeriden rahatsız olanlara hatırlatıyorum, artık reddi miras yapan Türkiye yok, medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan Türkiye var. NATO Zirvesi, 'iktidara gelirsek Külliye'yi yıkacağız' diyen vizyon fukaralarına, bu eserin Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi (Cumhurbaşkanlığı) Külliyemizde atmaktadır'' dedi.