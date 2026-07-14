https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/cankaya-belediye-baskani-guner-dahil-30-kisi-icin-tutuklama-talebi-1107252292.html
Çankaya Belediye Başkanı Güner dahil 30 kişi için tutuklama talebi
Çankaya Belediye Başkanı Güner dahil 30 kişi için tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T20:31+0300
2026-07-14T20:31+0300
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Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 30 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Şüphelilerin tamamı soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturmanın geçmişiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs'tan Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/abd-mahkemesi-duyurdu-reza-zarrabin-cezasi-belli-oldu-1107252685.html
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hüseyin can güner, çankaya belediyesi, türkiye
hüseyin can güner, çankaya belediyesi, türkiye
Çankaya Belediye Başkanı Güner dahil 30 kişi için tutuklama talebi
20:31 14.07.2026 (güncellendi: 21:23 14.07.2026)
Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 30 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi’ne götürüldü.
Şüphelilerin tamamı soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs'tan Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.